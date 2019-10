Convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la vaga general d’aquest divendres ja està en marxa. Tot i convocar-se oficialment per raons estrictament laborals, com ara la derogació de les reformes laborals dels anys 2010 i 2012 i l’establiment d’un salari mínim de 1.200 euros, a ningú se li escapa que s’emmarca en la protesta generalitzada contra les condemnes del Suprem als dirigents independentistes. A mesura que han passant dies i s’ha mantingut una intensa mobilització al carrer contra la sentència, que avui viurà el cinquè dia, la vaga ha guanyat suports d’àmbit molts diversos.

Les Marxes per la Llibertat guanyen intensitat en el darrer dia

Les Marxes per la Llibertat, organitzades per l'ANC i Òmnium Cultural, han guanyat força aquest divendres, el tercer i darrer dia. Les cinc marxes inicialment han convergit en tres, que han arrencat de Premià de Mar, Sant Quirze del Vallès i Martorell. En tots els casos reuneixen milers de persones i creixen a mesura que van arribant a nous municipis.

⬛️⬜️🎥 Des de Martorell, els crits d'independència ressonen dins dels túnels! Caminant amb pas ferm a cap Barcelona!



👫Som la força de la gent i tenim clar on anem: #ObjectiuIndependència #VagaGeneral18O#MarxesXLlibertat pic.twitter.com/MG1YZBSkJh — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 18, 2019

⬛️⬜️🎥 En marxa també des de Premià cap a Barcelona!



👉Afegeix-t'hi al teu poble o vine a rebre les Marxes per la Llibertat a Barcelona! Arribaran al migdia! #ObjectiuIndependència #VagaGeneral18O#MarxesXLlibertat pic.twitter.com/87PbQxLOvQ — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 18, 2019

42 ferits i 19 detinguts en la quarta nit de protestes

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 42 persones en la quarta nit de protestes, 36 de les quals -20 van ser traslladades a hospitals-. A Girona es van fer cinc assistències i una persona va rebre assistència a Tarragona. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han informat de 19 detencions durant el dijous, 4 a Barcelona,

2 a Lleida, 5 a Girona, 2 més a la Catalunya Central, 6 a Tarragona.



Talls de carreteres en diversos punts de Catalunya



A primera hora del matí piquets de manifestants han fet diversos talls a les principals vies de Barcelona, com el carrer Aragó, la Gran Via, l’Avinguda del Paral·lel, la plaça Lesseps o l’Avinguda Diagonal. També hi ha mobilitzacions a Tarragona, amb un tall a l’entrada i la sortida de l’A-27, d’accés al Port de la ciutat. Els manifestants havien sortit de la plaça Imperial Tarraco. També hi ha talls a la N-145 de camí a Andorra, a l’AP-7 a Cerdanyola del Vallés, a la N-240 a Lleida i Torregrossa, a la C-25 a Manresa o Santa Coloma de Farners, a la C-55 a Solsona i Manresa, entre d’altres. També hi ha hagut algun tall a la xarxa ferroviari, per exemple, a línia R4 de Rodalies a Terrassa.

D’altra banda, Mercabarna ha informat que el mercat del peix ha registrat un 85% menys dels compradors d’un dia habitual.