La vaga general d'aquest dijous, convocada per la Intersindical-CSC però que té el suport de l'ANC i Òmnium Cultural i els partits independentistes, ha arrencat a primera hora del matí, amb talls de carreteres -i en algunes línies de tren- arreu de Catalunya. Les accions, que en molts casos han estat impulsades pels Comitès de Defensa de la República (CDR), han començat a quarts de sis del matí i a quarts de nou hi havia més d'una desena de trams de carreteres tallats, segons dades del Servei Català de Trànsit. També hi ha nombroses actuacions a Barcelona. En molts dels casos els talls han estat intermitents i agents dels Mossos d'Esquadra han desallotjat els vaguistes. La vaga s'ha convocat oficialment contra la reforma laboral, però alhora s'emmarca en les mobilitzacions de rebuig al judici al Procés que des de la setmana passada es desenvolupa al Tribunal Suprem.



Entre les vies tallades hi ha hagut la C-58, a Sabadell, com informa Ander Zurimendi. L'AP-7 s'ha tallat a l'alçada de Vilobí d'Onyar (Girona) i a la Roca del Vallès (Barcelona), si bé també hi ha hagut trams afectats a Figueres i Vilafant (Alt Empordà) o a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). També hi ha hagut talls a l'A-27 a Tarragona, la C-13 a Lleida, la C-16 a Terrassa i a Berga, la C-17 a Gurb, la C-242 a Granadella ( Lleida) i la C-60 a la Roca del Vallès. A més a més, s'ha impedit el trànsit a la C-66 a Torrent, a la N-240 a les Borges Blanques (Lleida), a la N-260 a Lles de Cerdanya (Lleida) i la N-340 a Camarles (Tarragona). A més a més, hi ha hagut d'alguns minuts a l'estació de FGC de Sant Cugat del Vallès i a Rodalies de Renfe entre Sitges i Vilanova i la Geltrú.

Pel que fa a Barcelona, grups de manifestants d'entre 30 i 40 persones estan tallant de forma puntual punts de l'Avinguda Diagonal, la Gran Via i els accessos de la Ronda de Dalt. També s'han fet talls davant l'escola Ramon Llull, un dels epicentres de la repressió policial durant l'1-O. A la Diagonal, hi ha hagut afectacions a l'altura de la plaça Francesc Macià cap a les 8.00 hores, que s'ha normalitzat una mitja hora després. També s'ha tallat l'avinguda Meridiana a l'alçada del passeig Fabra i Puig. A la Gran Via, hi ha hagut incidències a l'altura de la Campana. Un altre punt que ha estat tallat en algun moment a primera hora del matí ha estat la plaça Lesseps. Una mobilització a Sants ha generat talls al carrer de Sants.



Els Mossos d'Esquadra han detingut un vaguista que, segons la versió policial, hauria propinat un cop de puny a un agent antiavalot durant la protesta d'un grup de manifestants a la plaça Lesseps de Barcelona. Segons ha informat la Conselleria d'Interior, li atribueixen un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

Tall a primera hora del matí davant l'escola Ramon Llull pel 21-F. JOEL KASHILA

Mobilitzacions a la Gran Via de Barcelona pel 21-F. JOEL KASHILA

A més a més, hi ha concentracions en altres punts del Principat. Per exemple, a Girona uns 500 manifestants han ocupat momentàniament una oficina bancària de Catalunya Caixa. Inicialment s'havien concentrat davant l'estació de l'AVE de la ciutat, però estava blindada per agents dels Mossos d'Esquadra. Posteriorment, s'han mobilitzat a la carretera de Barcelona.

Mobilització a Girona durant el 21-F. @_emape

També s'han concentrat centenars de persones al port de Tarragona. A grups de manifestants han bloquejat les cotxeres de l'estació d'autobusos urbans, els accessos a l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) i la sortida de la Central Integrada de Mercaderies de la ciutat. Un grup d'estudiants es manté tancat a l'edifici del Rectorat des de la tarda de dimecres, i també s'ha bloquejat la biblioteca del campus de Cappont.