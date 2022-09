La vaga general, una possibilitat creixent si no hi ha millores salarials significatives

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha insistit aquest dimarts que el bloqueig de la negociació col·lectiva portarà a una tardor de mobilitzacions. "O salaris o conflicte", ha advertit. Segons el sindicat, a Catalunya hi ha a dia d'avui 72 convenis laborals bloquejats que afecten a prop d'1 milió de treballadors, i preveuen que el mes de gener quedin sense desbloquejar 113 acords més, que afectaran entorn de 750.000 persones.

"El conflicte anirà creixent", ha avisat Pacheco, i ha afegit que el sindicat no descarta la convocatòria d'una vaga general davant les "poques expectatives" en la negociació. CCOO està dissenyant un calendari de mobilitzacions amb la resta de forces sindicals que anunciaran en els pròxims dies. Segons un informe recent de l'OCDE, l'Estat espanyol és el segon de l'organisme on els salaris estan perdent més valor.

En aquest sentit, Pacheco ha denunciat la "irresponsabilitat" de les empreses davant el context de crisi econòmica. "Mantenir els marges empresarials a dia d'avui és irresponsable", ha remarcat. El líder sindical ha avisat que l'actual situació està "plena d'incerteses i de poques seguretats" i ha advertit que la inflació ja no només impacta sobre les rendes baixes, sinó que també ho fa en les mitjanes. L'última dada, que s'ha conegut aquest dimarts, la situa en el 10,2% a Catalunya.

Pacheco ha instat les empreses a "corresponsabilitzar-se" amb la societat i els ha acusat de participar en l'increment de la inflació a força d'imputar als preus l'augment dels costos energètics "independentment dels seus marges econòmics". "No pot ser que la sortida de la pandèmia tinguem una crisi de costos energètics que caigui sobre les esquenes dels treballadors", ha sostingut.

Sobre la possibilitat d'una vaga general, Pacheco ha destacat que els sindicats estan plantejant una "mobilització general" orientada en dos sentits: a desbloquejar els convenis col·lectius i a les prioritats pressupostàries, per tal de garantir les rendes.

Més fiscalitat

En aquesta línia, el líder sindical no només ha insistit a demanar polítiques "que incentivin la pujada dels salaris", sinó que també ha posat en el punt de mira la política fiscal. Pacheco ha reclamat a les administracions "més capacitat de recaptació" i que aquesta sigui justa. El dirigent de CCOO ha recordat que a dia d'avui a Catalunya hi ha entorn de 40.000 persones que guanyen més de 100.000 euros a l'any. Finalment, ha demanat "responsabilitat" al Govern i ha lamentat que Junts estigui promovent un debat "que farà retrocedir en recaptació". "No podem acceptar un debat en què es renunciï o es redueixi la recaptació dels més rics", ha sentenciat.