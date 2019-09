El moviment Fridays For Future (FFF) començarà aquest divendres una setmana de mobilitzacions de cara a la Vaga Mundial pel Clima, convocada pel pròxim 27 de setembre. A l'epicentre de les convocatòries, la manifestació del mateix 27 a les 18.00 h als Jardinets de Gràcia de Barcelona, que recorrerà la ciutat fins a la plaça de Catalunya, on se celebrarà un acte polític. Entre les mesures que el moviment exigeix a les administracions hi ha la implantació d'un peatge urbà per accedir a Barcelona.



La marxa estarà dividida en quatre blocs, segons ha explicat en roda de premsa a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'assemblea de FFF Barcelona. Al capdavant, hi haurà els joves i tots aquells col·lectius que es consideren "primers afectats de l'emergència climàtica", com ara el Sindicat de Manters, que denuncien les migracions que provoca l'emergència climàtica. El segon bloc estarà format pels infants, les famílies i les escoles, i al tercer hi haurà els col·lectius ecologistes i les organitzacions polítiques que s'han adherit a la vaga. A la cua, hi haurà espai per a la xarxa de barris i pobles, on pot participar qualsevol persona que vulgui formar part de la mobilització.

"Ara fa un any l'IPCC va publicar l'informe on advertia de la situació alarmant en la que ens trobem. Un any després, l'elit política segueix ignorant-lo"

A més, han anunciat un augment de la "contundència" en la protesta, a base de "desobediència civil no-violenta", que asseguren es veurà reflectida durant tota la setmana: "Ara fa un any, el 7 d'octubre de 2018, l'IPCC [Grup Internacional d'Experts sobre el Canvi Climàtic] va publicar l'informe on feia pública la situació alarmant en la que ens trobem. Un any després, l'elit política segueix ignorant-lo", ha denunciat una de les portaveus de FFF Barcelona, Maria Serra.



El moviment també ha fet pública una web amb tot el calendari d'accions, com ara tallers d'acció directa no-violenta, bicicletades populars i xerrades sobre l'economia circular. A tota Catalunya, 27 assemblees municipals de Fridays for Future convoquen fins a 10 manifestacions entre el 20 i el 27 de setembre per tot el territori.

Reduir a la meitat el trànsit a Barcelona

A més, FFF també ha reiterat diverses demandes per a l'Ajuntament de Barcelona i n'ha destacat una de nova, la implantació d'un peatge anticontaminació per a tots els vehicles de Barcelona durant tot l'any per reduir tot el trànsit a la meitat: "Les restriccions actuals només afecten un 20% dels cotxes de la ciutat, metre cada any moren 350 persones a causa de la contaminació". FFF ja té confirmada una reunió amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant el matí del 27.



A banda, també demana a la capital catalana l'aturada de l'expansió d'infraestructures fòssils, com ara l'aeroport o el port marítim; l'impuls de la transició energètica; la fi de les inversions públiques a empreses contaminants; la promoció de la sobirania alimentària, una gestió més eficient de residus, la comunicació efectiva de la gravetat de la crisi climàtica.

"Parlar sobre emergència climàtica no equival a donar solucions"

Fridays for Future també s'ha mostrat crític amb el que considera un "fracàs institucional per a fer front l'emergència climàtica", on també inclouen el Govern de Catalunya: "La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona segueixen ajornant el problema i banalitzant-lo". Els seus representants asseguren que van agrair la declaració institucional sobre l'emergència climàtica del passat 14 de maig, però ho consideren insuficient: "Parlar sobre emergència climàtica no equival a donar solucions", explicava un altre dels portaveus, Aitor Urritocoechea.



"Tot i que les mobilitzacions augmenten, la situació d'emergència és evident: vivim la sisena extinció d'espècies, la vida es mor", explica el moviment. Cada dia desapareixen fins a 200 espècies segons l'ONU i s'han registrat més de 9 milions i mig d'incendis forestals a tot el món des del 19 de juny fins aquest matí. Els joves també han citat l'augment de les catàstrofes climàtiques, com ara el fenomen de la gota freda que ha afectat el sud del País Valencià els darrers dies, i han assenyalat el sistema econòmic i social com a arran del problema: "La tanca d'Europa permet que passin energies, materials manufacturats i aliments sense els quals no aguantaríem ni dos mesos, però no permet entrar la gent. La UE representa el sistema que pretén mantenir la vida matant terres veïnes".