No hi ha acord. Almenys, de moment. "El que hi ha ara mateix sobre la taula de negociació no és suficient per aixecar la vaga". Així s'han expressat aquest dilluns els portaveus de les associacions de taxistes Antaxi i Élite Taxi, Fernando del Molino i Alberto Tito Álvarez, durant un recés de la trobada que mantenen des del migdia amb càrrecs del Ministeri de Foment, per intentar trobar un acord que posi fi a la vaga de taxistes. Una vaga que es va iniciar dimecres a Barcelona, amb la reclamació del sector que es faci efectiu el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències de vehicles VTC –les que fan servir empreses com Uber i Cabify–. Que es va intensificar divendres, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va mantenir la suspensió cautelar d'aquest mateix reglament. I que s'ha estès ja a ciutats de tot l'Estat, amb un seguiment gairebé total, marxes lentes i bloquejos de les principals avingudes, en plena temporada alta turística.

En concret, els taxistes reclamen que el proper Consell de Ministres aprovi aquest divendres un decret llei que "reculli les peticions de l'AMB". El reglament metropolità de Barcelona, que es va aprovar a finals de juny i va ser després suspès arran d'un recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i de Foment –després retirat pel ministeri– establia que era aquest organisme qui havia d'atorgar un permís especial per als vehicles VTC, paral·lel a la pròpia llicència VTC, i que la ràtio d'aquests permisos s'havia de mantenir en una per a cada 30 llicències de taxi, com marca la llei i demanen els taxistes. En la mateixa línia, exigeixen que la competència per regular les llicències VTC, ara en mans de l'Estat es traspassi als municipis. Foment s'havia mostrat disposat a transferir-les a les Comunitats Autònomes.



Els dos portaveus de les organitzacions de taxistes, que s'han reunit amb el secretari d'estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, veuen positiu que el ministeri estigui a favor de complir la ràtio 1/30, i que reconegui que es comet una "injustícia" amb el sector del taxi. Però avisen que cal "alguna cosa més sobre la taula" que declaracions d'intencions per aturar la vaga, però que "sense dates no aixequem l'aturada", en paraules d'Álvarez.



"Ens agrada el que sentim, però no ens donen dates", ha afegit el representant dels taxistes, que ha advertit que ja "no depèn" de les associacions aturar les mobilitzacions, sinó del "col·ectiu" que protesta al carrer des de fa sis dies, que "ens ha sobrepassat".

Els "buits legals" de la normativa actual

El sector del taxi també reclama una normativa de les llicències VTC que solucioni els "buits legals" de l'actual. En aquest sentit, es refereixen al degoteig de sentències judicials que donen la raó als conductors que van obtenir-les abans que es promulgués la llei actual, entre el 2009 i el 2015. El Tribunal Suprem ha establert en diverses sentències que no es pot aplicar la ràtio d'1/30 a les llicències obtingudes en aquest període, i els tribunals estan concedint-les sistemàticament a qui les reclama per aquesta via. En el cas concret de Barcelona, Ajuntament i taxistes calculen que, entre les ja existents i les que s'atorgaran per via judicial, la ràtio podria situar-se en 3/10.



Mentre les dues parts negocien, les mobilitzacions de taxistes no només s'han mantingut, sinó que s'han incrementat, i la protesta s'ha estès a les principals ciutats de l'Estat. A Barcelona, els taxistes segueixen tallant la Gran Via, amb les vehicles aturats sobre els carrils centrals. A Madrid han fet el mateix al Paseo de la Castellana, i davant de la seu del ministeri de Foment. Igualment han col·lapsat el centre de la ciutat taxistes de València, Euskadi, Navarra, Cantàbria, Andalusia, Palma de Mallorca, Saragossa i Múrcia, entre d'altres.