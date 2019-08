El vaixell de l'organització Open Arms ha rebut una ordre del centre de coordinació marítim Espanya de dirigir-se al Port d'Algesires, a més de cinc dies de navegació, han explicat a Europa Press fonts de l'ONG catalana.



L'entitat ha sol·licitat confirmació d'aquesta informació, mentre atén les 107 persones que es troben a bord del buc, que aquest diumenge es trobava situat davant la costa de l'illa italiana de Lampedusa, després de més de 17 dies d'espera.

L'ordre arriba després que el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, hagi demanat habilitar aques,t port, el d'Algesires, per rebre el vaixell Open Arms, després de "la inconcebible resposta de les autoritats italianes, i en concret del seu ministre d'Interior italià de tancar tots els seus ports".

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

L'entitat ha descartat inicialment aquesta opció per desembarcar els migrants a bord per no ser viable i estar a 950 milles de navegació. El fundador de l'entitat, Òscar Camps, ha assenyalat que el d'Algesires és "el port més llunyà del Mediterrani".



"Aquestes persones necessiten ser desembarcades immediatament. Estem actualment en un estat d'emergència humanitària, i aquestes persones han de ser desembarcades ja. Hi ha resolucions judicials que ho estan dient des de fa dies", han subratllat fonts de l'ONG a Europa Press.





l'ONG ha rebutjat aquesta oferta perquè "és inviable, hi ha una situació d'emergència humanitària" a bord i no poden assumir una travessia tan llarga, van afirmar a Públic fonts de l'organització.

"Hem rebutjat l'oferta d'Espanya perquè les persones que portem a bord necessiten ser desembarcades de forma immediata", havien indicat fonts de Proactiva Open Arms a Público.

"Portem 17 dies avisant, demanant aquest port, i ara anar fins a Algesires suposaria cinc o sis dies de travessia, i això és absolutament inviable perquè estem en situació d'emergència humanitària, prou greu", havien afegit aquestes fonts.



En un missatge posterior, l'ONG explicava: "Rebem ordre del centre de coordinació marítim Espanya de dirigir-nos a Algesires, port a més de 5 dies de navegació i sol·licitem confirmació d'aquesta informació, mentre atenem les 107 persones a bord després de 17 dies d'espera".

#ULTIMAHORA Recibimos #OpenArms orden del centro de coordinación marítimo España de dirigirnos a #Algeciras puerto a más de 5 días de navegación y solicitamos confirmación de esta información, mientras atendemos a las 107 personas a bordo tras 17 días de espera. pic.twitter.com/xEzEDnUN3m — Open Arms (@openarms_fund) August 18, 2019

El barco d'Open Arms es troba al costat de les costes de Lampedusa des de fa tres dies mentre el ministre italià de l'Interior, Matteo Salvini, segueix bloquejant el desembarcament dels migrants, excepte els menors, perquè ha estat obligat per la Justícia intaliana.



La tripulació denuncia el deteriorament de la situació a bord, i fins i tot alguns migrants han arribat a llançar-se a l'aigua per a anar nadant a terra.

Desesperació

Algunes de les 107 persones rescatades que es troben a bord de l'Open Arms, encallat enfront de les costes de Lampedusa des de fa tres dies, ja no poden més. Després de passar 10 dies atrapats en el buc, han saltat a l'aigua per a tractar d'arribar a terra nadant.



"Avisem fa dies, la desesperació té límits", diu el fundador de l'ONG, Óscar Camps, que publica en el seu compte de Twitter un vídeo d'algunes persones nedant cap a Lampedusa gravat des del vaixell. "Es llancen a l'aigua i els socorristes intenten parar-los", afegeix.

El dirigent de l'ONG catalana, Òscar Camps, parla de "baralles, pànic, crisi d'ansietat" i es pregunta si "fan falta morts" perquè es resolgui el bloqueig, però no fa cap referència a l'oferta espanyola perquè desembarquin en el port d'Algesires, a Cadis.