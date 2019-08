Open Arms no descarta la possibilitat que el seu vaixell es vegi obligat a entrar en un port sense permís, per motius humanitaris, com "l'últim recurs", en cas de trobar-se en una situació d'emergència extrema.



Aquest diumenge, els responsables del barco han rebut autorització de Malta i Itàlia per evacuar només a tres rescatats malalts i sis familiars després de sol·licitar permís a les autoritats de tots dos països per motius de salut.

En concret, segons que han explicat a l'agència Efe fonts de l'ONG Open Arms, es tracta d'una dona amb una possible pneumònia, d'un home amb tuberculosi i d'una altra dona amb un historial de tumor cerebral.



Les dues dones i sis familiars han de ser evacuades en helicòpter cap a Malta, mentre que l'home ja ha estat traslladat cap a Itàlia en una embarcació guardacostes. La pròpia ONG ha informat que aquesta primera evacuació s'havia realitzat amb èxit.

🔴#UPDATE

Finaliza con éxito la primera evacuación de una persona por parte de la guardiacostera italiana. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/UAmSXimeUp — Open Arms (@openarms_fund) August 11, 2019

Les autoritzacions rebudes per Open Arms es refereixen únicament a l'evacuació d'aquestes nou persones, per la qual cosa ara l'ONG insisteix en denunciar l'abandonament per part dels governs europeus i en l'exigència d'un port segur.

Día 11.

El día de la marmota.

Hoy habrá más evacuaciones, pero las 151 personas que permanecerán a bordo necesitan un puerto seguro YA.

Europa las ha abandonado. Su falta de humanidad es absoluta. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/Pr7t3ABx2Q — Open Arms (@openarms_fund) August 12, 2019

El cas més crític, segons fonts d'Open Arms, és el d'una dona d'origen sudanès que serà evacuada per una possible pneumònia i que es troba a bord al costat de la seva filla menor d'edat.

El vaixell de l'ONG catalana ha complert ja onze dies amb 159 persones a bord, a la vora de l'illa italiana de Lampedusa, a l'espera que se li permeti desembarcar, després de les negatives dels governs italià i maltès, i de la desentesa per part dels d'altres països europeus.

Rescat d'altres 81 persones

Mentrestant, en el Mediterrani Central, Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterrani han rescatat amb l'Ocean Viking a altres 81 persones davant les costes de Líbia, trobades en una barca de goma poc apta per a la navegació. Amb aquest nou rescat, el barco de MSF ja es trobava amb 251 persones a bord.

Rescat per part de Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterrani, davant les costes de Libia, de persones que busquen refugi . MSF

Davant aquesta situació, poc abans de conèixer-se l'autorització per evacuar tres persones i del rescat d'altres 81, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) havia llançat un senyal d'alerta i d'exigència d'atenció en port segur per a més de tres centes.

Amb les 160 persones a bord de l’ @openarms_fund i les 170 del #OceanViking de @MSF_Sea , són 330 les persones que esperen un port segur. Cada dia la seva situació empitjora: què esperem? #DesembarcoSeguro #IlegalEsDejarlesMorir https://t.co/n1k8KxgOzu — CCAR (@CCARefugi) August 11, 2019

En aquest moment hi ha 402 persones rescatades del mar sense perspectives de poder desembarcar amb autorització administrativa en un port segur.



El fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, havia dit aquest mateix diumenge en entrevista a RAC1 que "l'estabilitat emocional" a bord del barco de la seva organització "comença a ser difícil" i havia advertit que es podrien veure "obligats a entrar a port per motius humanitaris, amb totes les traves administratives i judicials que pot comportar".



Posteriorment, fonts de la mateixa ONG han matisat la declaració d'Òscar Camps en els següents termes: "La nostra obligació és cuidar als immigrants rescatats i resistir, entrar en un port sense permís per motius humanitaris seria l'últim cartutx, mai posarem en perill la vida de les persones a bord".



El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, havia reiterat que si l'embarcació entrava en aigües territorials del seu país seria multada.



Camps havia llançat un missatge de socors i també havia denunciat la manca d'atenció per part del Govern espanyol. "Ningú entén per què portem deu dies a la deriva sense tenir cap comunicació oficial de l'administració, si tant el vaixell com la tripulació són espanyols", ha remarcat.

L'embarcació d'Open Arms va socórrer a 55 persones l'1 d'agost, entre ells dos bebès bessons i una dona embarassada, just quan la bassa en la qual navegaven estava "a punt de naufragar" i entrava aigua, va explicar llavors Camps.



L'endemà van ser rescatades altres 69 persones, incloses dues dones embarassades. Posteriorment, van haver de ser desembarcades tres dones per motius de salut.

Durant la matinada del 10 d'agost, des de la capital maltesa es va demanar a Open Arms que assistís a una embarcació en perill amb 39 persones i hores després el seu govern va oferir la possibilitat d'acollir a aquests últims rescatats, desentenent-se dels altres 121 perquè, segons van dir en un comunicat, aquests no havien estat auxiliats en aigües de responsabilitat maltesa.



Per a no alterar la convivència a bord del vaixell, la tripulació va rebutjar el suggeriment de Malta i va reiterar que totes les 160 persones havien de ser desembarcades.

Mobilització ciutadana

Mentrestant, personalitats de la vida cultural no deixen de pronunciar-se per exigir l'acollida de refugiats rescatats al mig del mar en ports segurs. A Marbella, Antonio Banderas ha qualificat d'"horror" la situació de la nau. L'actor, que ha participat aquest diumenge en una roda de premsa amb motiu del desè aniversari de la Gala Starlite a Marbella, considera que aquest problema "té a veure molt amb el que està passant al món".



A Barcelona, l'organització Stop Mare Mortum ha fet una crida a la mobilització ciutadana per exigir al Govern espanyol que "desbloquegi la situació de les persones rescatades pel vaixell d'Open Arms". Una situació que, asseguren, "s'agreuja dia a dia". La mateixa entitat denuncia la ignorància dels Drets Humans i exigeix també als governs europeus que autoritzin el "desembarcament amb garanties" de les persones rescatades "tant per l'Open Arms com per l'Ocean Viking".



Stop Mare Mortum i la Caravana Obrim Fronteres han convocat per aquest motiu una concentració aquest dilluns a les 19 hores davant la Delegació a Catalunya del Govern espanyol.