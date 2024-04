El val escolar serà finalment de 60 euros el curs vinent per als alumnes de primària i secundària

El val escolar tindrà un import de 60 euros finalment el curs vinent, 10 menys del que va dir el Govern inicialment. Ho afirma aquest dilluns el Departament d'Educació a través de la seva web, en la qual fa un balanç de com va anar el curs passat, que va ser la primera vegada que es repartia aquest val, valorat en 100 euros.

L'import serà bescanviable per material escolar per als alumnes tant de primària com de secundària. En la primera edició el val va anar dirigit només als estudiants de primària, però van rebre 100 euros en dos vals de 50.

Gairebé mig milió d'alumnes beneficiats el curs passat

En total, el curs 2023-2024, 451.533 alumnes han fet ús del val, un 95,10% dels que hi tenien dret. En concret s'han bescanviat 849.619 vals i s'hi ha adherit 2.039 establiments arreu de Catalunya.

Igual que el curs passat, els diners es poden destinar a l'adquisició de tota mena de material escolar, com llibres, diccionaris, papereria, material d'escriptura, calculadores, motxilles o jocs educatius.

Es tracta d'una ajuda universal, és a dir, que la rep tothom al marge de la renda de cada llar i si el centre és públic o concertat.