Vall d'Hebron obre una Àrea del Cor: els pacients crítics s'han pràcticament doblat en una dècada

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha creat una nova Àrea del Cor adaptada al nou context de les patologies cardíaques per oferir una atenció 360º al pacient: cada vegada hi ha més pacients i de més complexitat per l'envelliment de la població, mentre hi ha hagut molts avenços en tractaments. L'hospital ha pràcticament doblat el nombre de pacients crítics i semicrítics ingressats, passant d'atendre'n 800 el 2012 a 1.286 el 2022, un 58% més.

El centre ha reformat la novena planta per acollir les noves dependències de l'Àrea del Cor. Les noves instal·lacions fan prop de 1.500 metres quadrats i comprenen la Unitat de Crítics Cardiològics, a més d'un Hospital de Dia de Cardiologia i sales d'ecocardiografia per a les proves de màxima complexitat. El projecte es completa amb la renovació de les tres sales d'Hemodinàmica, que es mantenen a la planta zero perquè estiguin al costat del Servei d'Urgències, podent diagnosticar i tractar de forma simultània.

La idea és oferir una atenció integral als pacients amb patologies cardíaques i també incorpora iniciatives d'humanització. Per exemple, que les dones amb cardiopaties que acaben de donar a llum, que han de passar entre 24 i 48 hores monitorades, es recuperin amb el fill per afavorir la lactància materna i el vincle mare-nadó. "Que tinguem les sales totes juntes afavoreix el treball d'equips multidisciplinaris", ha afegit el gerent, Albert Salazar.

El nombre d'ingressos de pacients greus amb patologia cardíaca ha anat en augment en els darrers anys, tant en nombre com en complexitat. I és una tendència que es preveu que es mantingui o creixi a mitjà termini. "Hi ha una assignatura pendent, la prevenció cardiovascular. El tipus de vida occidental augmenta els factors de risc, que fan que les projeccions no siguin més optimistes quant a la incidència per als propers anys", ha dit el cap de Servei de Cardiologia, Ignacio Ferreira.

Salut assegura que la situació és "molt semblant" als estius

En la visita, el conseller de Salut Manel Balcells s'ha referit la situació del sistema sanitari aquest estiu, quan baixarà l'activitat: assegura que no hi ha "cap complicació ni a primària ni als hospitals" tot i "alguna incidència puntual". "Pot passar en qualsevol hospital tot l'any en funció del flux de pacients", ha afegit.