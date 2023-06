La Vall d'Hebron prova amb èxit un fàrmac que millora la supervivència en pacients amb càncer de mama metastàtic

Un nou fàrmac oral, anomenat Capivasertib, afegit al tractament estàndard millora la supervivència de pacients amb càncer de mama metastàtic comú, els tipus HR+ HER2. Així ho determina un assaig clínic fet amb 708 pacients en el qual hi ha participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

L'estudi, que s'ha publicat a la revista New England Journal of Medicine, ha demostrat que la combinació de la medicació habitual amb el nou fàrmac, desenvolupat per Astrazeneca, pot reduir en un 40% el risc de progressió de la patologia i la mort. El càncer de mama és el més freqüent a tot el món, amb un diagnòstic estimat de 2,3 milions de pacients el 2020. El 70% dels tumors de mama són del tipus HR+ HER2.

Els responsables de l'estudi han indicat el maneig de les pacients que presenten aquesta tipologia de càncer de mama pot ser un desafiament clínic, sobretot quan els tractaments estàndards no són efectius. Així, han indicat que les opcions actuals de teràpia inclouen el fulvestrant, un fàrmac intramuscular degradador del receptor hormonal d'estrogen que pot combinar-se amb altres fàrmacs.

A més, han apuntat que al voltant de la meitat dels càncers de mama HR+ HER2- presenten una activació anormal de la via de PI3K/AKT, que fa que el tumor creixi i augmenti la seva capacitat metastàtica. Aquesta reacció, a més també implica la resistència a la teràpia endocrina.

Segons ha explicat la doctora Mafalda Oliveira, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, investigadora del Grup de Càncer de Mama del VHIO i coautora de l'estudi, el nou fàrmac Capivasertib és una molècula oral inhibidora de la via Akt. La doctora ha assegurat que la mostra de l'assaig és "prou heterogènia" per ser representativa de les pacients que es troben al dia a dia de la pràctica clínica.

Millores clíniques significatives

A l'anàlisi del global de pacients, es va observar una disminució del 40% del risc de progressió o mort en el grup de pacients tractades amb capivasertib-fulvestrant, comparat amb les tractades amb placebo-fulvestrant.

La mitjana de supervivència lliure de progressió (el temps que passa entre l'inici del tractament i que el tumor torni a créixer) va ser de 7,2 mesos a les pacients amb capivasertib-fulvestrant i de 3,6 mesos amb placebo-fulvestrant.

A la població de pacients amb tumors amb la via Akt alterada, la reducció del risc de progressió o mort va ser del 50%, amb una mitjana de supervivència lliure de progressió de les pacients tractades amb la nova combinació de 7,3 mesos davant dels 3,1 mesos amb placebo-fulvestrant. Pel que fa als efectes adversos, els més freqüents van ser erupció cutània, diarrea i hiperglucèmia, però globalment la combinació va ser ben tolerada.

"Els resultats d'aquest estudi apunten que la combinació capivasertib-fulvestrant podria substituir el tractament estàndard per a aquestes pacients i canviar la pràctica clínica a curt-mig termini", ha conclòs Oliveira.