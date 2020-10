Una variant del coronavirus predominant en la segona onada europea va aparèixer primer a l'Estat espanyol

Les anàlisis genètiques de les variants del virus a tot el món indiquen que l'Estat espanyol ha tingut un paper "rellevant", encara que no causal, en la segona onada de la pandèmia a Europa, diu a SINC el genetista Fernando González-Candelas, coautor d'un recent estudi —encara no revisat per altres científics— que ha trobat que la versió del virus ara majoritària en diversos països europeus procedeix d'Espanya.



Res apunta ara com ara al fet que la infectivitat d'aquesta variant sigui major, però la troballa sí que té rellevància pràctica perquè implica que "les restriccions als viatges imposades durant l'estiu" no van bastar per contenir la pandèmia, assenyalen els autors del treball.

Que una de les variants predominants a Europa procedeixi de l'Estat espanyol "era l'esperable, perquè obrim molt aviat", diu González-Candelas, investigador de la Universitat de València i del FISABIO. "Va haver-hi brots que vam creure que s'havien controlat, però després nosaltres, en les anàlisis de les mostres, vèiem que no".

D'un d'aquests brots, concretament el dels temporers en Aragó i Catalunya al juny, són les mostres més antigues d'una de les variants de SARS-CoV-2 que més èxit han tingut en la seva expansió per l'Estat espanyol i tota Europa en les últimes setmanes, anomenada 20A.EU1.



A l'Estat, la 20A.EU1 és responsable del 80% de les infeccions actuals. Fora d'Espanya la seva freqüència era molt baixa abans del 15 de juliol, però al setembre ja oscil·lava entre el 40% i el 70% a Suïssa, Irlanda i el Regne Unit.

També està molt estesa, sense ser majoritària, a Noruega, Latvia, Països Baixos i França, segons mostra el treball ara publicat com preprint, una col·laboració d'investigadors suïssos, de Biozentrum de la Universitat de Basilea i del ETH Zürich; i espanyols: el consorci SeqCOVID que lideren González-Candelas i Iñaki Comas (CSIC). El grup suís està entre els creadors del projecte Nextstrain, que localitza la dispersió del virus pel planeta seguint la pista de les seves mutacions genètiques. SeqCOVID analitza les seqüències espanyoles.

No és causant de l'augment de casos

Però la 20A.EU1 no és ni molt menys l'única variant important a Europa. Hi ha centenars en circulació. Els autors posen especial èmfasi a negar que la 20A.EU1 sigui la causa de l'augment de casos de les últimes setmanes a Europa: "De fet en alguns països amb un augment important de casos de covid-19, com Bèlgica i França, les variants prevalents són unes altres", ha afirmat en una nota de premsa Richard Neher, de Biozentrum.



Per què s'ha disseminat tan ràpid 20A.EU1? No hi ha cap evidència que sigui més infectiva, encara que els investigadors encara ho estudien. En canvi sí que hi hauria una explicació epidemiològica: la ràpida obertura de fronteres a Espanya i les visites de turistes.



"Aquesta variant ha augmentat la seva freqüència en molts països, però no tenim evidències directes que es dissemini més ràpid", escriuen els autors en el treball. "L'augment en la freqüència pot haver-se de també a factors epidemiològics".

A l'estudi es creuen les dades genètiques i epidemiològiques amb els d'obertures de fronteres. Va haver-hi múltiples introduccions de la variant 20A.EU1 en els diferents països, i els investigadors consideren possible un escenari en què població amb "comportament arriscat" en les seves visites a Espanya, que "ho mantenia a la seva tornada", hagi estat la seva portadora.

Tampoc s'observa ara com ara cap associació entre la nova variant i un diferent grau de gravetat en la covid-19, alguna cosa que els investigadors consideren "imperatiu" dilucidar.



González-Candelas, pioner de l'epidemiologia molecular a l'Estat espanyol i el primer a seqüenciar el genoma d'un pacient de covid-19 a Espanya, creu del tot erroni associar la nova variant a una població concreta, encara que sí que és important conèixer les circumstàncies en què es van produir els primers brots a Espanya durant la desescalada, en treballadors amb condicions laborals molt precàries.

Els autors conclouen el treball recomanant als països "considerar acuradament" les seves estratègies respecte als viatgers d'àrees amb alta incidència de SARS-CoV-2. "Si bé les restriccions prolongades als viatges i el tancament de fronteres no són desitjables, trobar millors maneres de reduir el risc d'introduir variants, i assegurar-se que les que entren no es disseminen ràpidament, ajudarà els països a mantenir els baixos nivells de transmissió que sovint ha costat molt aconseguir".