Veïns de Ciutat Vella ocupen la Capella de la Misericòrdia per demanar-hi el CAP

Aquest dijous, veïns i veïnes de Ciutat Vella, a Barcelona, han ocupat la Capella de la Misericòrdia, un espai religiós abandonat propietat de l'Ajuntament just al davant de la plaça del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba). És allà on el Macba té previst ampliar els seus equipaments després que el govern de Xavier Trias cedís l'espai al museu durant el passat mandat. Per contra, els veïns demanen que s'utilitzi l'edifici per ubicar-hi el CAP Raval Nord, un equipament que fa anys que demana el veïnat.



Per aquest motiu, la Plataforma CAP Raval Nord Digne ha decidit prendre l'espai. Acompanyats de professionals de la salut, la plataforma diu haver "ocupat" la capella davant "el bloqueig dels grups polítics" a la construcció del CAP. Així ho ha anunciat per les xarxes socials el número dos de la llista de la CUP per a les municipals, Jordi Magrinyà.



L'Ajuntament tenia la intenció d'extingir la concessió de l'espai al Macba, ja que la direcció de l'equipament cultural havia exhaurit el termini per iniciar-hi les obres. Però el govern d'Ada Colau s'ha trobat amb els vots en contra a la comissió d'Economia i Hisenda del PDeCAT, Ciutadans, el PSC, el PP, el conseller no adscrit Juanjo Puigcorbé i l'abstenció d'ERC. Només Barcelona en Comú i la CUP hi van votar a favor. Amb aquest desenllaç institucional, es tanca la porta a una de les vies més fàcils per complir amb les demandes del barri.



Davant el bloqueig dels grups polítics al nou CAP del Raval a la Capella de la misericòdia, les veïnes del Raval ocupen la capella i anuncien que no es pensen moure fins que els grups polítics governin obeïnt.#CAPalaMisericordiaJA pic.twitter.com/DjFeGF7Crf — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) 21 de marzo de 2019

L'Ajuntament havia proposat quatre espais alternatius perquè el Macba pugués dur a terme el seu projecte sense ocupar la Capella de la Misericòrdia: al CAP Doctor Lluís Sayer; al soterrani pàrquing de la plaça dels Àngels; amb una ampliació del convent dels Àngels o ampliant l'actual edifici del Macba al solar del CCCB. Tot i això, els grups de l'oposició no han permès acabar amb la concessió.



El projecte del museu també compta amb una plataforma, +MACBA+ Cultura, que va presentar un manifest amb 270 firmes com les de la cineasta Isabel Coixet, el president de la patronal del Liceu, Salvador Alemany, o el col·leccionista i publicista Lluís Bassat. Com a contra resposta, un grup de persones vinculades a la cultura van criticar durament aquesta iniciativa amb un altre escrit posicionant-se a favor dels veïns.