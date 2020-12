La velocitat i el risc de contagi continuen a la baixa, però es mantenen en xifres elevades i augmenten les hospitalitzacions

Continua la tendència a la baixa dels indicadors de la pandèmia, que per tercer dia mostren una disminució tant de la velocitat de transmissió, que retrocedeix fins a 1,33, com del risc de rebrot, que se situa en 349, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Dimarts es van situar en 1,40 i 357 respectivament. Tot i això, ambdós indicadors són encara molt elevats, ja que perquè l'epidèmia estigués sota control haurien de mostrar valors inferiors a l'1 i al 100, respectivament. D'altra banda, la incidència a 14 dies sí que puja, de 270,87 a 280,14. Pel que fa a la situació assistencial, hi ha 1.633 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 23 més que en l'anterior balanç. A les UCI els pacients s'han reduït en dos, i ara són 332.



En les últimes hores s'han declarat 2.528 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 344.724. El 5,18% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. En paral·lel, s'ha informat de 56 noves morts.



Primer dia de tancament perimetral a la Cerdanya i el Ripollès

Aquest dimecres és el primer dia que s'aplica el tancament perimetral de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès després que el Govern l'anunciés aquest dimarts al vespre per l'alta transmissió del virus als dos territoris. Aquest matí s'han viscut retencions en punts estratègics com a l'entrada sud de Ripoll a la C-17, especialment per accedir a la comarca. Els Mossos d'Esquadra aturen els conductors, i aquells que no poden justificar el desplaçament per motius laborals i altres situacions excepcionals han de girar cua. Els controls es fan en compliment de l'última resolució del Procicat, que té una durada prevista de 15 dies.



A les dues comarques gironines els indicadors de la pandèmia estan desbocats, amb un risc de rebrot que supera els 3.000 punts a la Cerdanya i els 1.900 al Ripollès. Els dos hospitals de referència estan tensionats i amb brots que afecten els professionals sanitaris.