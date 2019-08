Centenars de persones s'han concentrat aquest divendres a la Barceloneta, convocades pel col·lectiu de venedors ambulants coneguts com a "manters", per manifestar-se a continuació fins a l'Ajuntament de Barcelona, per reivindicar el seu dret a treballar sense que se'ls consideri delinqüents i protestar contra el dispositiu policial organitzat per la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i la policia portuària per impedir la seva activitat.



"Cap persona és il·legal": "No som delinqüents, volem treballar", han cridat durant la manifestació, que ha combinat tons reivindicatius i festius, perquè els tambors han acompanyat la marxa en tot moment.

"Papers per tothom", "No a la repressió, sí a la regularització", "Gasolina a la llei d'Estrangeria" o "Persegueix als banquers, no als manters" són alguns dels càntics i cartells que s'han sentit i llegit al llarg de la marxa convocada pel Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, que ha reunit unes 350 persones, segons estimació de la Guàrdia Urbana recollida per l'agència EFE.



Un cop arribats a la plaça Sant Jaume, les persones reunides s'han assegut al terra per escoltar els seus portaveus. "Tenim dret a tenir drets", ha assenyalat una de le persones que han pres la paraula, que ha carregat contra "els mitjans de comunicació", convertits en "mitjans de difamació", perquè criminalitzen al col·lectiu de manters.

Han posat el focus en el problema de la "seguretat", ha explicat, per afegir a continuació que ni els mitjans ni les administracions "han demostrat un sol cas de violència".



"El que volen és veure els negres demanant almoina", ha assenyalat un altre, que ha reclamat mirar al passat per a entendre el futur, i ha denunciat els efectes que ha tingut pel continent africà el colonialisme europeu.

I un tercer ha interpel·lat directament a l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau; al primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i al regidor Manuel Valls. N'hi hauria prou que visquessin "tres mesos sense papers" per entendre la precària situació vital dels manters, ha dit.



Entre les reclamacions del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, que han tractat de traslladar a algun representant municipal, es troba la regularització de les persones indocumentades, l'impuls de projectes socials per aconseguir-ho; la formació i orientació als sense papers perquè puguin regularitzar la seva situació, accés als lloguers socials també per a qui està en situació irregular i una solució per a poder viure dignament amb el "top manta".

L'Ajuntament de Barcelona, a través del seu tinent d'alcalde de seguretat, Albert Batlle, va anunciar el dimarts passat que desplegarà un dispositiu policial per a evitar la instal·lació de venedors ambulants en diversos punts de Barcelona, especialment en el barri marítim de la Barceloneta, "sine die" i de forma "permanent".