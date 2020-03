Vergés alerta que un 84% de les UCI ja estan destinades a malalts per Covid-19 i augura una altra setmana difícil

Un 84% dels llits de les Unitats de Cures Intensives (UCI) a Catalunya ja estan ocupats per pacients amb Covid-19, del total de 1.500 que ja estan disponibles. Així ho ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha recordat que cal fer una reserva de places pels malalts que hi requereixen ingrés per altres motius. "És moltíssim, l'augment ha sigut alt", ha afirmat Vergés, tot i que ha aclarit que aquesta alta ocupació també s'ha pogut donar per les ampliacions progressives durant els últims dies de la capacitat total del sistema assistencial, que han permès arribar al nombre actual de 1.500 llits.



En roda de premsa, Vergés ha negat que el sistema sanitari català estigui col·lapsat, en al·lusió a les declaracions de la portaveu del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Maria José Sierra, que ha dit que a Catalunya les UCI estan arribant al seu límit. Tot i així, Vergés ha descrit el sistema com a "absolutament tensionat".

"Ara ens focalitzem en tenir l'equipament necessari perquè els espais estiguin dotats al màxim", ha afegit Vergés

"Ara ens focalitzem en tenir l'equipament necessari perquè els espais estiguin dotats al màxim", ha afegit Vergés. Això inclou, entre d'altres, bifurcadors per tal que un mateix respirador pugui assistir a més d'un pacient. Aquest material és necessari sobretot per les UCI, però també pels nous equipaments que allotjaran pacients, com la Fira de Barcelona o diferents hotels.



Vergés ha explicat que l'ocupació de llits d'UCI és diferent a cada equipament hospitalari, ja que n'hi ha alguns que estan dedicats exclusivament a atendre persones amb coronavirus, mentre que d'altres mantenen una atenció generalitzada.

Confinament total

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha criticat la publicació tardana del Bulletí Oficial de l'Estat (BOE), aquest diumenge pràcticament a mitjanit, i ha assenyalat que això va crear "malestar" als treballadors que no sabien si aquest dimarts havien d'anar al seu lloc de treball. Amb la publicació del BOE va entrar en vigor l'enduriment del confinament, que prohibeix a tots els treballadors de sectors no essencials anar a la feina, tot i que la mesura entrarà plenament en vigor aquest dimarts.



Budó ha afirmat que els treballadors de serveis essencials "han de poder operar amb plena certesa", motiu pel qual habilitaran un formulari perquè puguin justificar la seva activitat professional.

D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquest dilluns hi ha hagut una reducció de la mobilitat més important que els dilluns previs. Tot i així, degut a la moratòria de 24 hores per frenar l'activitat no essencial, Buch ha afirmat que esperen una major reducció a partir d'aquest dimarts. La reducció del trànsit tant d'entrada com de sortida de Barcelona ha fregat el 75 %.

Budó demana "confinament tributari" al Govern espanyol, per tal de garantir la tranquil·litat de la ciutadania i el manteniment dels llocs de treball

La portaveu Budó ha insistit així mateix en les mesures econòmiques que plantegen al Govern espanyol, entre les quals augmentar la liquiditat de les empreses, especialment de les pimes, ampliar les condicions de força major perquè les empreses puguin accedir als ERTO o eliminar l’objectiu de dèficit i el sostre de despesa perquè comunitats i ens locals puguin endeutar-se per fer front a la crisi. A més, Budó ha demanat el "confinament tributari" per garantir la tranquil·litat de la ciutadania i mantenir els llocs de treball, que inclou la suspensió del pagament d’impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats), les cotitzacions a la Seguretat Social i el pagament de les quotes d’autònoms. Una de les prioritats del Govern és "garantir la supervivència del teixit productiu".