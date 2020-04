Vergés: "Aquest estat d'alarma no funciona ni funcionarà i la improvisació fa mal a la ciutadania"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comparegut aquest divendres amb un to clarament contrari a les decisions estatals respecte a la gestió de la pandèmia de la Covid-19. "Aquest estat d'alarma no funciona ni funcionarà i la improvisació fa mal a la ciutadania", ha etzibat. Després de la reunió que va tenir lloc aquest dijous amb el Ministeri de Sanitat, en la qual la institució estatal va demanar a les comunitats autònomes que enviïn "informació ràpida per poder prendre les decisions des de Madrid", Vergés ha insistit que el Departament de Salut de la Generalitat "no és una gestoria sanitària". "No tinc cara de dir a la gent, als nostres municipis i empreses que l'únic que puc fer és enviar una informació i esperar asseguda que prenguin decisions", ha recalcat.

"Les decisions seran territorialitzades o no seran", ha apuntat la consellera, que ha recordat que la Generalitat ja ha pres decisions com ara el confinament total de la zona de la Conca d'Òdena. Vergés ha assegurat que es va establir l'estat d'alarma en un marc de "corresponsabilitat compartida", però ha definit la gestió actual com una "imposició i centralització de decisions". "Nosaltres no abandonarem i no deixarem aquestes decisions en només traspassar la informació, perquè encara que vulguin centralitzar nosaltres tenim les competències", ha remarcat.

Ha matisat que el Departament de Salut "no es saltarà" l'estat d'alarma , però ha considerat que aquest mesura "està causant confusió a la gent". La consellera s'ha negat a ser una mera gestora de l'Estat, encara que no ha especificat en què renegarà de les decisions estatals, i ha insistit en que des de la Generalitat planificaran "tot allò necessari" i ha demanat a la ciutadania que "continuï fent el confinament a casa, seguir les mesures higièniques i el distanciament social".



Pel que fa a la reunió dels responsables de salut de la resta de comunitats autònomes amb el Ministeri de Sanitat, Vergés ha explicat que el Govern espanyol demana informacions per províncies, quan la Generalitat treballa la informació de la població afectada per la Covid-19 per municipis i àrees sanitàries per així tenir dades més específiques. Respecte a això, ha puntualitzat que encara han de decidir de quina manera enviaran les xifres de Catalunya a l'Estat.

Així mateix, ha afegit que altres territoris de l'Estat han expressat el seu disgust durant la primera reunió del pla de desconfinament, duta a terme després que el Govern ordenés mesures de desconfinament el 13 d'abril. "Això és anar tard", ha etzibat la consellera, qui ha afegit que tots els responsables autonòmics expressaven "el desig de poder prendre les decisions amb proximitat". En aquest sentit, l'Estat ha reclamat més informació diària per fer un quadre de comandament i executar decisions, mentre que Vergés recorda que els quadres de comandament serveixen per du a terme resolucions encarades a la gestió, i que aquesta mena d'accions cal fer-les de la forma "més propera i descentralitzada".



A més d'augmentar el flux d'informació, el Ministeri de Sanitat, liderat per Salvador Illa, ha reclamat a la Generalitat de Catalunya i a les altres comunitats que facin un estudi de zero prevalença. Els resultats d'aquest estudi servirien a escala estatal per saber el nivell d'immunitat de la població. En aquest sentit, Vergés ha recordat que l'epidemiòleg Oriol Mitjà ja estava realitzant un estudi amb la mateixa finalitat a Catalunya. "Intentarem que els resultats de l'estat d'immunitat de la nostra població puguin ser compatibles amb les 9.000 proves que farem amb els testos de l'Estat", ha augurat Vergés. Tot i això, ha denunciat que aquestes decisions augmenten el volum de feina del Departament de Salut i que això no ajuda a gestionar millor la crisi sanitària. "Es necessiten recursos. Si volen impulsar més investigació, ho poden fer. No fan res que ens pugui ajudar amb la feina que tenim", ha conclòs.