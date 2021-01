Vergés carrega contra la dimissió d'Illa: "És inaudit que el ministre ho deixi de ser en plena tercera onada"

S'acosta l'inici de la campanya electoral i l'actualitat epidemiològica es barreja amb la contesa política. La dimissió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per "centrar-se en les eleccions catalanes" com a candidat del PSC ha estat durament criticada per la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa per valorar la situació epidemiològica, ja que creu que el socialista està prioritzant l'electoralisme davant la gestió de l'emergència sanitària: "És inaudit que el ministre deixi de ser ministre en plena tercera onada, deixant el seu càrrec en el pitjor moment de l'epidèmia", ha etzibat. Vergés ha assenyalat que Illa s'aparta del càrrec partint de la data electoral del 14 de febrer fixada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després d'anul·lar l'ajornament dels comicis. Aquesta data, però, és provisional, ja que l'alt tribunal encara ha de valorar el fons de la qüestió i emetre una sentència definitiva, quelcom que no ha evitat que Illa dimitís: "Sembla que ja la deu tenir confirmada", ha dit la consellera.

Durant la compareixença, Vergés també ha anunciat l'obertura dels primers hospitals "satèl·lit" vinculats als centres sanitaris actuals, que tindran com a objectiu reforçar la xarxa existent. La consellera ha volgut diferenciar-se de la polèmica construcció de l'hospital Zendal a Madrid, molt criticat pels mateixos sanitaris: "No és construir un hospital a banda. No són pas el model Zendal. És enfortir el mateix sistema de salut", ha dit. Aquest dilluns ha anunciat que s'ha obert el centre vinculat a l'hospital de Bellvitge i ha matisat que les contractacions que es derivin de l'obertura d'aquestes infraestructures penja de cada hospital: "Bellvitge reforçarà professionals a tots nivells. Aquest espai és per respondre a la reorganització que es necessita per l'impacte de la Covid-19. Volem esponjar més els nostres hospitals", ha explicat, després de superar el llindar de les 3.000 hospitalitzacions per Covid-19 aquest dilluns.

La consellera ha situat la situació actual en el marc del creixement de casos en tot l'Estat espanyol i Europa i ha tret pit del milió de proves PCR i TA que es fan al mes a Catalunya, per sobre de les practicades, per exemple, a Madrid o Andalusia: "És la prova que anem a buscar el virus". Per altra banda, el coordinador de la Unitat Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha agraït a la ciutadania "l'esforç i el compromís" gràcies a la qual, tot i l'alt nombre d'ingressos, la corba està baixant a Catalunya: "Tenim l'RT per sota d'1. I aquí s'ha de reconèixer l'esforç de les persones".

La campanya de vacunació s'alenteix

Sobre la campanya de vacunació, Vergés ha anunciat que s'està avançant en administrar la segona dosi de les persones que ja han rebut la primera vacuna. Encara, però, no han pogut programar la continuació de la campanya, ja que la setmana passada es van enviar a Catalunya 30.000 dosis menys del previst a causa de la intenció de Pfizer/BioNTech de limitar els lliuraments a Europa per fer millores en la capacitat de producció. "Esperem que aquelles caixes que no van arribar ho puguin fer. Així ho reclamem a l'Estat espanyol, que és qui té competències per reclamar-les", ha dit Vergés.

A més, la consellera també ha anunciat que es reprogramarà la primera vacunació per a "les treballadores de les residències que no van accedir a la vacunació", després que treballadors del sector de la neteja en aquestes institucions denunciessin que no havien entrat en la campanya.

D'altra banda, Salut ha confirmat "una seixantena" de casos de la variant britànica a Catalunya dels quals se n'està estudiant el contacte, tot i que ja adverteixen que ja hi ha hagut transmissió comunitària.