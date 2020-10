Vergés: "La curva no baixarà en 15 dies, però necessitem aturar el creixement i només es pot fer reduint la interacció"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la necessitat d'adoptar les mesures dràstiques que entren en vigor aquesta nit, entre les quals el tancament de bars i restaurants: "La curva no baixarà en 15 dies, però necessitem aturar el creixement i només es pot fer reduint la interacció social". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Vergés ha justificat la decisió pel ràpid empitjorament dels indicadors epidemiològics els últims dies i el creixement de la velocitat de transmissió del virus. "Aprovar ara mesures més contundents ens permet provar si funcionen i que sigui el més curt possible", ha afirmat.

La consellera ha reconegut "el patiment" del sector de l'hostaleria, dels més afectats per les restriccions des de l'inici de la pandèmia. Ha volgut recordat que no es tracta d'assenyalar cap sector, però que cal "rebaixar la interacció social". Vergés ha apuntat a què és una mesura aprovada també per altres països del voltant, com França, Bèlgica o els Països Baixos. "Hem arribat a la mateixa conclusió, que no hi ha massa més alternatives", ha dit.



Pel que fa a les imatges del transport públic amb una alta ocupació, Vergés ha admès que "les limitacions no són perfectes", però ha afirmat que la recomanació d'augmentar el teletreball va en la línia de reduir la mobilitat i, així, la demanda del transport.



"Sabíem que tindríem una tardor complicada. Volem fer el màxim ara: anticipar-nos sempre ens ha anat bé", ha afirmat la consellera. Ha afegit que no descarten res, tampoc demanar la declaració de l'estat d'alarma, però "és l'última opció". Pel que fa a l'adopció de mesures com el toc de queda que aplica França, ha dit que esperen "no haver d'arribar a aquí", però que el creixement generalitzat de l'epidèmia a tot el país ha obligat a prendre "mesures generals".

Les escoles, "eina de salut"

La consellera ha reconegut la dificultat d'arribar als joves d'entre 20 i 30 anys, els que concentren una major velocitat de transmissió de l'epidèmia. Per contra, ha assenyalat que en els infants i joves en edat escolar és més fàcil, perquè "les escoles són eines de salut" en el sentit que permeten traçar i aïllar de forma eficaç els contagis i tallar les cadenes de contacte. Vergés ha reconegut que això estableix "un contrast" amb el fet que les escoles van ser el primer a tancar amb l'arribada de l'epidèmia i l'últim a obrir, però ho ha vinculat al desconeixement del virus i a la tesi que els infants actuaven com a "transmissors importants". Ara això, amb la nova informació del virus que es té, ja no es contempla de la mateixa manera.



Per tot plegat, les escoles "serien dels últims punts a tocar" en cas d'un empitjorament dels indicadors. Només es faria si la capacitat assistencial estigués "sobrepassada", ha dit Vergés, però ha remarcat que cal actuar abans perquè "si s'afecta les escoles s'afecta tot".