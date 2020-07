Vergés defensa la gestió de la Covid-19 a Lleida: "Hem fet més proves que enlloc"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat l'actuació del Govern al Segrià i ha reivindicat que s'hi han fet "més proves que enlloc". "És capdavantera en el nombre de proves realitzades", ha dit Vergés aquest dimecres durant la sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra. El diputat de PSC-Units per Avançar Òscar Ordeig ha retret a l'Executiu català que "no coneix" la comarca i ha qüestionat si aquestes mesures de confinament s'haguessin aplicat si es tractés de Barcelona, Girona o Tarragona. "Actuem segons les situacions allà on son", ha replicat Vergés, que ha destacat que ella s'hi ha desplaçat tres setmanes i que hi tenen un equip 'in situ'.

La titular de Salut ha explicat que hi ha 1.800 mostres de PCR al dia de capacitat i més de 1.000 per laboratori, a més d'altres que s'han afegit darrerament amb altres tecnologies. Vergés ha dit que des del març ja es van prendre accions de prevenció de la Covid-19 amb la previsió que la població augmenta degut a la campanya de la fruita, amb unes 30.000 persones. També ha explicat que al maig ja es van començar a fer més d'una quarantena de PCR, que aleshores van donar negatiu. "Hi vam posar prevenció", ha defensat.

Vergés ha explicat que han reforçat l'atenció primària, els gestors de covid "que ajudaran a aixecar contactes" i ha insistit que tenen tots els brots cribats a les empreses. A més, ha explicat que els gestors de covid-19 integrats a la primària podran utilitzar una aplicació per a poder tenir identificats tots els contactes.



El diputat socialista ha criticat que el Govern "ha tornat a arribar tard" en el cas de Lleida perquè "els alcaldes ja ho advertien" i ha retret la "descoordinació" i desconcert amb les mesures aplicades per l'executiu. "Divendres es diu que tot està controlat i dissabte es confina Lleida", ha criticat Ordeig, que també ha qüestionat que no hi ha hagut "cap dispositiu especial per als temporers". "No coneixen Lleida, a alguns pobles els van confinar sense positius", ha insistit el diputat.