Vergés: "Els brots de Lleida no ens preocupen, els seguim, però hi ha d'haver una actuació més enllà de l'àmbit sanitari"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat que els brots de coronavirus actius a Lleida no els preocupen, perquè la detecció i el seguiment "s'ha fet bé", però ha subratllat que cal que hi hagi "una actuació més enllà de l'àmbit sanitari". La consellera ha advertit sobre el creixement del volum de casos, que podria fer perdre la traçabilitat: "Quan hi ha casos sense lligam epidemiològic, sense traça, el virus està corrent d'una forma diferent. Quan creix el volum [de casos] sabem, pel que hem viscut, que no és cap broma", ha advertit. Els casos nous a la regió s'han duplicat en l'última setmana -de 167 a 325- però la majoria són lleus o asimptomàtics, tot i que també hi ha hagut un increment de les hospitalitzacions. La consellera ha destacat que el sistema sanitari té la capacitat de trobar els positius, però que la tendència a l'alça de casos en l'última setmana mostra una situació epidemiològica "de creixement" que es podria mantenir, i això obliga a prendre mesures.

La carpa instal·lada a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova té l'objectiu de descongestionar les urgències i fer un millor cribatge dels casos

En roda de premsa a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, juntament amb la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, i el gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida, Ramon Sentís, Vergés ha recordat la importància de seguir mantenint les mesures de seguretat, especialment el rentat freqüent de mans, observar la distància entre persones i posar-se mascareta quan no sigui possible. "És una lluita que compartim amb tota la societat, no depèn tot del sistema sanitari", ha dit.



La consellera ha apuntat que la tendència a l'alça dels casos a la regió obliga a preparar-se bé i prendre una sèrie de mesures. Una d'elles és la protecció de les persones més vulnerables, entre les quals la gent gran, i això podria comportar canvis en els protocols de visita a les residències. A més, també de cara a afrontar un major volum de casos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha muntat preventivament aquest divendres un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova. Vergés ha explicat que, tot i que encara no ha entrat en funcionament, l'objectiu és dotar-se de més espai per tal d'atendre i fer el cribatge de persones sospitoses de coronavirus sense que hagin d'accedir a l'hospital, i així, "disminuir riscos".

L'alcalde de Lleida ha remarcat que el sector agrícola ja no necessita més treballadors i ha demanat que no s'hi desplaci més gent

El gerent de l'ICS a Lleida, Ramon Sentís, ha reafirmat que aquesta carpa permetrà "millorar l'atenció i evitar aglomeracions" a l'hospital, que ja ha recuperat l'activitat habitual i, per tant, no està dedicat únicament a pacients amb Covid-19, com va passar durant el pic de l'epidèmia, entre el març i l'abril.



En l'última setmana hi ha hagut quatre hospitalitzacions a la UCI de pacients amb coronavirus, i ja són un total de sis, mentre que a planta n'hi ha 21. A inicis de la setmana passada eren quatre i sis, respectivament.



La carpa recent instal·lada consta de tres mòduls que fan 30 metres de llarg per tres d'alçada i que configuren tres àrees sanitàries que poden atendre fins a 105 persones. No es posarà en marxa fins que sigui necessari.



L'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, ha afirmat que es tracta d'una "crisi important" i no simplement un "incident", i que l'Ajuntament ha assumit l'acollida de 260 persones la nit passada, que no tenien feina ni lloc on dormir, i moltes estan en situació administrativa irregular. Pueyo ha remarcat que el sector agrícola ja disposa de prou treballadors i per això "no és necessari que es desplacin més persones a la regió".