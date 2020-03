Vergés qualifica de "contraproduent" el reclutament per part del Ministeri d'estudiants de medicina catalans

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha qualificat de "contraproduent" l’intent de reclutament d’estudiants de Medicina de Catalunya per part del Ministeri de Sanitat amb l’objectiu de reforçar la Comunitat de Madrid. En resposta a la informació avançada en exclusiva per Públic i confirmada tant per fonts del Departament de Salut com pel Col·legi de Metges de Catalunya, Vergés ha subratllat que "nosaltres hem fet la feina amb la [crida] als metges jubilats, amb els metges acabats de llicenciar que han fet el MIR i també amb els estudiants d’últim any. I no entenem que fent la feina hi hagi una altra feina contraproduent que faci crides específiques per un territori predeterminat".



Vergés s’ha manifestat així en una roda de premsa convocada pel Departament de Salut per explicar l’origen del focus de la Conca d’Òdena i en la qual també hi han participat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, el doctor Joan Guix, i la subdirectora del Servei Català de la Salut, Marta Chandre. Després d’un estudi epidemiològic, la conclusió és que el "brot va començar en un conjunt familiar de cinc persones. Posteriorment, es va fer un dinar amb una vuitantena de persones vinculades al nucli familiar i amb el personal sanitari de l’hospital d’Igualada", ha informat Guix. A partir d’aquí, es van "desenvolupar dues branques d’expansió del brot: una dins de l’hospital i una fora".

En aquest sentit, Vergés ha recalcat que això va provocar que no "hi ha hagués un únic vector de transmissió a l’hospital i això ha complicat molt poder gestionar l’hospital aquests dies". El que de moment no s’ha pogut determinar és com es va infectar aquest nucli familiar. De moment, el brot de la Conca d’Òdena ha provocat 207 casos de coronavirus i la mort de 24 persones.



Per intentar pal·liar la situació de l’hospital, Marta Chandre ha explicat que s’ha treballat amb personal de "Bellvitge per rescatar-lo i donar temps als professionals en quarantena a tornar als seus llocs de treball". El personal de baixa s’anirà reincorporant al centre de la capital de l’Anoia a mesura que es recuperi i, en paral·lel, "Bellvitge donarà un suport continu a les diferents necessitats que tindrà l’hospital. Hi haurà un acompanyament específic, telemàticament si cal, per ajudar a aquesta situació", ha detallat Chandre, que ha conclòs dient que aquest suport "s’anirà modulant en funció de les necessitats del moment".



Finalment, la consellera Vergés ha insistit en la necessitat de continuar el "confinament" de la zona i ha recalcat que destensionar l’hospital també es recorrerà a la sanitat privada, que al cap i a la fi ja està "sota coordinació de Salut".