Viatjar amb ulls de dona

A Sabadell, el professor i viatger, Isidre Carné va donar al fons de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la seva biblioteca especialitzada en viatges. D’aquells més de 1.700 llibres molts han estat escrit per dones, i ara l’equip de l’ICGC ha muntat una exposició virtual que posa a l’abast de tothom seixanta relats de viatges escrits per dones de diferents segles.

La mostra es diu El món amb ulls de dona. Relats de viatges escrits per aventureres, científiques i exploradores. De petit format però molt interessant, aquesta proposta geolocalitza els viatges d’Egèria, considerada pionera dels rodamons i peregrina a Terra Santa del segle IV; de dones cultes de l’alta societat del segle XIX, que van viatjar per Àsia i Àfrica; de científiques que traspassaren les fronteres d’Àfrica i de l’Antàrtida, o d’alpinistes i periodistes, que van explorar el món.

El muntatge s’articula com una mena d’atles on el relat de cada autora ens apropa a un indret de món diferent des d’un punt de vista particular. A través d’aquest mapamundi viatger podem ampliar horitzons i acostar-nos a la Polinèsia d’Aurora Bertrana; recórrer els oceans amb Josefina Castellví (l’oceònagrafa catalana, especialista en microbiologia marina i que va viure a l’Antàrtida); o les selves africanes de la mà de Diane Fossey, gran defensora dels goril·les.

L’objectiu de la mostra és animar a tothom que ho desitgi "a recórrer el món a través de la literatura i també reivindicar-ne l’aportació de les dones". Per això des de l'ICGC, destaquen que a banda d’atresorar tots els llibres que formen part d’aquesta mostra, es pot consultar el fons documental de la filòloga i excursionista Anna Borbonet, que consisteix en les llibretes de camp amb què va recórrer al llarg de més de 30 anys, tot Catalunya i una bona part dels Països Catalans.

L’ànsia d’arribar més al nord

Un altre relat que podria format part d’aquest mapamundi de dones viatgeres és 'Zugunruhe' un llibre de la periodista Fúlvia Nicolàs que ens convida a creuar el Cercle Polar, i viatjar a les illes nòrdiques i al mar Àrtic. Publicat per Univers dins la col·lecció 'La joie de vivre', aquest volum ens permet descobrir la màgia de les aurores boreals, el sol de mitjanit i la puresa de les illes Feroe. Un llibre on el paisatge és molt important, però també els ocells i les ovelles. Una autèntica declaració d’amor pel nord i el territori que s’hi amaga més enllà.

Les grans exploracions catalanes

Una altra joia per quedar atrapat pel cuc d’explorar és El gran llibre dels exploradors catalans amb textos de Joan de Déu Prats, il·lustracions de Maria Padilla i editat per Comanegra. Un volum que recull el llegat d’alguns personatges intrèpids que van ajudar a eixamplar horitzons. Així que podem saber més del periple de Jaume Alaric a Pèrsia, la darrera conquesta de Joan Orpí a Veneçuela, la fascinació d’Eduard Toda per les piràmides, o d’altres testimonis més populars com els viatges de Domènec Badia, més conegut com Alí Bei.