Vicenta Ndongo, Raquel García-Tomás, Conrad Roset, Nilak i Mayte Martín, Premis Nacionals de Cultura 2024

L'actriu Vicenta Ndongo, la compositora Raquel García-Tomás, l'il·lustrador Conrad Roset, l'espai escènic itinerant Nilak i la cantant Mayte Martín han estat guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura 2024, segons s'ha anunciat aquest dijous.

Els cinc agafen el relleu a la directora d'espectacles de circ Alba Sarraute, el cantant Joan Manuel Serrat, la traductora Dolors Udina, el pintor Joan-Pere Viladecans i el Festival Eufònic de les arts sonores, visuals i digital-perfomatives de les Terres de l'Ebre, premiats l'any passat.

Els Premis Nacionals de Cultura s'atorguen de manera ininterrompuda des del 1982, després que el seu precursor, el Premi Joan Crexells, es prohibís durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Ndongo ha estat reconeguda per ser "un dels grans noms de l'escena catalana". L'actriu ha treballat al cinema, el teatre i la televisió des del 1991. El jurat també li reconeix "el talent, la professionalitat i la tècnica, tant en la interpretació en la producció". Alhora es destaca: "Com a primera actriu catalana afrodescendent, en consonància amb la naturalitat de la diversitat de la nostra societat, ha obert la porta a moltes altres actrius".

Pel que fa a García-Tomás, se li reconeix "l'excel·lència" en la composició musical amb "una veu pròpia" i "l'aptitud per a la innovació contemporània". La seva música ha estat interpretada en sales d'arreu del món. El 2023 ha estat l'any del reconeixement i la consagració de la compositora amb l'estrena de l'òpera Alexina B. al Gran Teatre del Liceu i de l'obra coral Les portes del món per a la Cantània a L'Auditori.

En el cas de Roset, es guardona "l'habilitat" per portar el seu "talent com a il·lustrador" al món digital amb la creació de Gris, el videojoc català que més premis internacionals ha guanyat i que ha estat traduït a nombrosos idiomes. Els responsables dels guardons afirmen que aquest videojoc està considerat "una peça artística per l'equilibri entre estètica i interactivitat" i subratllen que "dona visibilitat internacional" a la indústria del videojoc del país.

L'espai escènic itinerant Nilak ha estat reconegut per dur una programació d'artistes de reconegut prestigi arreu del país amb la voluntat d'arribar sobretot a comarques on no hi ha equipaments escènics, així com d'establir relacions de qualitat amb la població més enllà d'una simple itinerància d'espectacles.

Finalment, la cantant Mayte Martín ha estat distingida per la "contribució a la música cantada", especialment dins el flamenc i el bolero, "amb una veu i una sensibilitat extremes".