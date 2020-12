Víctor García Tur, Anna Gas i Miquel Desclot, premiats en la 70a Nit de Santa Llúcia d'Òmnium

Víctor García Tur, Anna Gas i Miquel Desclot han estat tres dels premiats en la 70è Nit de Santa Llúcia d'Òmnium Cultural, festa de les lletres catalanes. La cita anual on s'entreguen alguns dels guardons més rellevants de la cultura catalana ha estat marcada per quart any per l'absència del president de l'entitat empresonat, Jordi Cuixart. Tina Vallès, Rubèn Montañá, el col·lectiu On són les dones? i els editors Chad W. Post i Jill Schoolman també han estat premiats en el decurs de la nit, presentada per l'humorista Long Li Xue i amb actuacions de l'escriptora i actriu Juana Dolores, el periodista Màrius Serra, l'actriu Mireia Portas i el grup musical Curos.

El 61è Premi Sant Jordi de Novel·la ha estat per "L'aigua que vols", de Víctor García Tur (Barcelona, 1981). Es tracta d'un relat sobre una família on afloren temes com la memòria, la mort, la llengua o la identitat, i que està ambientada al Quebec durant els anys del referèndum per la independència. El jurat n'ha valorat "l'estructura circular brillant", la caracterització dels personatges i el "joc de símbols i veus que enriqueixen l'univers narratiu".



"El Pèndol", d'Anna Gas (Barcelona, 1996), s'ha endut el 23è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions. La jove autora ha estat reconeguda per la voluntat d'estil i l'originalitat de les imatges que crea. El 62è Premi Carles Riba de Poesia l'ha rebut "Despertar-me quan no dormo", del poeta, prosista i traductor de llarga trajectòria Miquel Desclot (Barcelona, 1952). Es tracta d'una obra de "maduresa creativa", segons el jurat, en què el poeta desplega un domini dels recursos poètics que dona al llibre "una coherència i solidesa excepcionals".



"Els pòstits del senyor Nohisoc", de Tina Vallès (Barcelona, 1976), s'ha endut el 58è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies amb una narració "imaginativa i suggerent" al voltant de la relació que estableix una nena amb el seu nou veí. L'escriptora, traductora i correctora és reconeguda així per la seva primera novel·la juvenil.

El relat de ciència-ficció titulat "Les esferes del temps", de Rubèn Montañá i Ros (Badalona, 1983) ha guanyat el 47è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil. Ambientat a la Barcelona de finals del segle XIX, el jurat n'ha reconegut el "to magistral i trepidant" emmarcat en una narració amb "fantasia fresca". Montañá és actor, escriptor i dramaturg i ha publicat nombroses obres de literatura infantil i juvenil, com "La nena de l'arbre" o "Atac Llimac".



El 34è Premi Internacional Joan B. Cendrós l'han rebut els editors Chad W. Post i Jill Schoolman, reconeguts per la seva contribució a la internacionalització de la llengua catalana a través de les nombroses traduccions d'obres del català a l'angès que han promogut. El Premi Muriel Casals de Comunicació 2020 se l'ha endut el col·lectiu On són les dones? , que es dedica a la tasca de reivindicar el paper de les dones en tots els àmbits de la societat i especialment als espais d'opinió dels mitjans de comunicació.