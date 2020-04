La vida dels anoiencs no canvia en el primer dia sense confinament perimetral a la Conca d'Òdena

Des d'aquest dilluns a primera hora del matí ja no hi ha els controls policials que havien limitat els accessos a la zona de la Conca d'Òdena des del passat 12 de març. Més de tres setmanes després, les 70.000 persones que viuen a Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena ja no es troben aïllades de la resta de Catalunya. El Govern va demanar aquest dissabte a l'Executiu espanyol la finalització d'aquest confinament parcial, una petició que s'ha fet efectiva amb la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dilluns. A la pràctica, però, això no té un gran impacte sobre la població, que continua confinada a casa igual que la resta del país.



Així ho considera en Kenneth, un veí de Santa Margarida de Montbui. "Tampoc sé massa què significa, si al final només es pot moure la gent de serveis essencials", explica a Públic. El jove, que regenta una botiga a Igualada, apunta que potser un dels efectes més visibles que tindrà aquest "desconfinament" del perímetre és que hi podran accedir els missatgers que entreguen compres online. "L'aixecament del perímetre, a nosaltres i al nostre entorn diria que no ens afecta gaire o gens", afegeix. Després de quasi quatre setmanes de confinament amb dues bessones apunt de complir els quatre anys, explica que van aguantant "la nova rutina i ritme de vida, amb la mirada posada en finals d'abril però sense obsessionar-nos massa".



La fi d'aquest confinament perimetral sí que tindrà efecte en els camions de mercaderies, que podran accedir més fàcilment a la zona, i en els treballadors no essencials que necessitin desplaçar-se a un altre municipi, però només quan s'aixequi el confinament total, encara vigent. A dia d'avui, no se'n veuran beneficiats ja que només poden desplaçar-se els treballadors de sectors essencials. Així mateix, es veuen alliberats desenes d'agents dels Mossos que mantenien els controls perimetrals.

El Govern va demanar l'aixecament del perímetre basant-se en l'enduriment del confinament a tot l'Estat i la millora de les dades epidemiològiques a la zona

El Govern va demanar aquest dissabte l'aixecament del perímetre a l'Executiu espanyol basant-se en l'enduriment del confinament a tot l'Estat i la millora de les dades epidemiològiques a la zona, ja en la línia de la resta del país. No consideren necessari el tancament perimetral d'aquests municipis perquè tota la ciutadania de Catalunya ha de quedar-se a casa igualment, només amb l'excepció dels professionals dels serveis essencials: "Tots estem a casa. Un veí de la conca d'Òdena està en la mateixa situació que un de Martorell o de Terrassa", va afirmar Buch.

El retorn dels igualadins que no van tenir temps de tornar

L'Antònia, que viu a Igualada, té la mateixa percepció. "Jo no conec ningú a qui li canviï la vida, la retirada del confinament perimetral. Estem com la resta de Catalunya, tothom a casa". Tot i això, per la seva família sí que té una implicació clau: la seva filla, estudiant a Barcelona, no va tenir temps de tornar quan van anunciar el confinament, amb un marge de poc més de dues hores. Ara estan mirant si ho podrà fer en els propers dies.

"Prefereixo tornar amb la família, però es tracta de fer el trasllat sense posar en perill a ningú", explica la Irina, estudiant a Barcelona que no va tenir temps de tornar a casa

"En principi sí que tornaré a casa, però estem mirant com fer-ho", explica la Irina, que estudia Dret a Barcelona però continua empadronada a Igualada. "Jo sí que puc anar-hi perquè estic retornant al meu domicili habitual, i això està previst que ho puguis fer", aclareix. Tot i així, a ella i la seva família els preocupa l'exposició que patiria si va en transport públic, ja que hauria d'agafar metro i tren durant pràcticament dues hores. Assegura que el més segur seria que la vinguessin a buscar amb el cotxe de la família: "És el més segur. Així no estaríem en contacte amb ningú". Tot i això, estan consultant amb els Mossos d'Esquadra de quina manera ho podrien fer, ja que en principi només estan permesos els desplaçaments amb vehicle particular de més d'una persona si es tracta d'un menor, persona gran o dependent.



Per ella és important tornar a casa ja que quan va començar el confinament es va quedar sola al pis compartit, i en un principi era una situació plantejada per dues setmanes però ara s'ha allargat i no se sap fins quan durarà. Un amic seu es troba en la mateixa situació i també està mirant la manera de desplaçar-s'hi. "Prefereixo tornar amb la família, però es tracta de fer el trasllat sense posar en perill a ningú. S'ha de fer amb cap", conclou.