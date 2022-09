La vida de Pujol no corre perill si no hi ha complicacions i en un o dos dies es veuran les possibles seqüeles de l'ictus

La vida de l'expresident Jordi Pujol no corre perill si no hi ha complicacions i caldrà esperar 24-48 hores per comprovar possibles seqüeles neurològiques després d'haver patit un ictus isquèmic. Aquesta és la principal conclusió de la roda de premsa que han ofert aquest dimarts al migdia els metges de l'Hospital de Sant Pau, on es troba ingressat des de la tarda de dilluns.

Pujol va detectar dificultats per parlar cap a les 11 del matí i a les 17 va ingressar a Sant Pau, procedent de l'Hospital de Barcelona. Constatada l'obstrucció amb un TAC, se li va fer un tractament endovascular amb un cateterisme per via femoral. El trombo es va eliminar per aspiració i es va comprovar el bon flux de l'artèria obstruïda. Està ingressat en observació, conscient però amb sedants. Aquest dimarts se li farà un altre TAC per valorar les lesions cerebrals. Els metges estimen que pot estar ingressat entre tres i set dies més.

En un primer moment havia transcendit que havia sofert un ictus lleu, però posteriorment es va saber que la situació era més greu i que Pujol va ser intervingut dilluns al vespre. Inicialment, des del centre hospitalari no s'havia volgut revelar cap informació sobre el pacient, per bé que s'ha indicat també a l'ACN que cal esperar l'evolució de les pròximes hores, alhora que s'ha recordat que no és un diagnòstic senzill atès que es tracta d'un pacient de 92 anys i per tant tot i que no es tem per la seva vida cal esperar l'evolució de l'afectació.

"El pas més crític ha estat superat"

Ja aquest dimarts al matí, el metge de capçalera de Jordi Pujol, Jaume Padrós, ha assenyalat a RAC1 que l'expresident de la Generalitat ha passat una "bona nit" després de la intervenció. Padrós, que és el president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), ha indicat que aquest és un procediment no exempt de risc i que, en aquest sentit, ha estat "un èxit" però que ara caldrà veure "com es recupera". "El pas més crític ha estat superat", ha afirmat, per afegir: "Confiem molt que es recuperi i millori. Veurem en els propers dies com és la recuperació". Padrós ha pogut veure Pujol, que estava despert i orientat.

Ha estat ingressat a l'Hospital de Barcelona i posteriorment traslladat a Sant Pau

En un primer moment l'expresident havia ingressat a l'Hospital de Barcelona i després se'l va derivar a l'Hospital de Sant Pau, on va arribar a les 17.45 h en ambulància. El fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i president de la Generalitat del 1980 al 2003 té 92 anys.



Tot just dissabte passat, Pujol va concedir una entrevista a Catalunya Ràdio en motiu de la mort de la reina Elisabet II, en què va admetre que li preocupa el seu "llegat". "És clar que em preocupa. He fet coses ben fetes, i fins i tot algunes coses molt ben fetes, però n'hi ha d'altres que no em deixen satisfet", va dir a El Suplement.

L'expresident va parlar de la situació política catalana i també va assegurar que Catalunya, i també l'Estat, passen per "un moment de crisi política seriosa". De totes maneres, va posar en valor que Catalunya segueixi tenint "certa capacitat creativa". "No som un país que haguem de plorar a la cantonada, seguim sent un país que és capaç en diversos àmbits de ser creador, i de llençar idees que tenen bona traducció fins i tot fora de casa nostra", va dir.



A l'entrevista, on Pujol va rebutjar parlar de temes personals o de la causa judicial per corrupció que afecta la seva família, l'expresident sí que va remarcar que tenir fills ha estat "un acte de fe" en Catalunya. "He sigut un home que ha tingut la idea que era bo tenir fills; ha estat un acte d'optimisme meu i de la meva dona, de fe en el propi país, de fe amb Catalunya", ha exposat. En aquesta línia, ha explicat que ha viscut "en un món d'il·lusió", tant per la seva família com pel país.