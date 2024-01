Vilagrà, després de parlar amb Bolaños: "No hi ha res pactat sobre la delegació de competències d'immigració"

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que, en conversa telefònica dijous a la nit, el ministre de a Presidència, Fèlix Bolaños, li va confirmar que l'acord PSOE-Junts no contempla un traspàs de les competències en immigració. En una entrevista a Rac1, Vilagrà ha dit que tampoc hi ha cap pacte en relació a una delegació de competències sinó que "simplement" hi ha el compromís "d'impulsar" una llei orgànica.

Vilagrà ha explicat que la conversa amb Bolaños es va allargar uns 20 minuts i la consellera ha conclòs que "no hi ha canvi substancial" respecte a la situació actual. "És un pacte molt difús. Nosaltres estem a 4t de negociació amb el PSOE, ens estem a punt de graduar, i sabem com acaba quan els socialistes fan servir el verb impulsar", ha afegit.

La consellera ha dement que el debat d'un tema tan rellevant com la immigració no es faci en una negociació d'última hora com si fos un "mercat de Calaf". "No ens podem tirar la immigració pel cap. La lletra petita és el més rellevant", ha insistit. Vilagrà també va traslladar al ministre Bolaños que tots aquests temes afecten la Generalitat i li va "exigir" que la negociació sigui en aquest marc.

Vincular immigració i inseguretat és "molt perillós"

Després que dijous el secretari general de Junts, Jordi Turull, defensés que Catalunya pugui decidir si expulsa migrants multireincidents, Vilagrà ha avisat que és "molt perillós" vincular la multireincidència amb la migració. I ha recordat que, en el marc del Parlament, hi ha un pacte per "aïllar" discursos que vinculen delinqüència i immigració, al que Junts dona suport. En aquest sentit, ha explicat que s'atura el ple per fer un avís quan Vox fa aquesta relació durant els seus discursos.

Segons Vilagrà, la multireincidència és un "problema" a Catalunya i Espanya i s'ha d'abordar de manera estructural. Per això, segons ha explicat, el Govern ha demanat al Ministeri d'Interior que es canviï la legislació per abordar la multireincidència, i ha posat el focus en la necessitat que les persones que tenen permís de residència també en tinguin de treball. "No pot ser que tinguem persones aquí que no puguin treballar perquè els aboquem a la marginalitat i a l'economia submergida", ha argumentat.

Junts acusa el Govern de "menystenir" la delegació

Després de l'entrevista a Vilagrà, Junts per Catalunya ha acusat el Govern de "mirar de menystenir la delegació integral de competències en immigració". El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, ha avisat l'Executiu que "renunciar a les competències en immigració és renunciar a governar". En un missatge a X, Rius ha criticat que "ERC ja hi va votar en contra al debat de política general" del Parlament al passat setembre.

Vilagrà ha justificat el vot en contra d'ERC perquè es va considerar que era un nou intent de Junts de vincular immigració amb inseguretat. "Ho va rebutjar tota la Cambra, perquè vinculava immigració amb inseguretat. Només Junts va votar a favor de la seva proposta", ha justificat Vilagrà.