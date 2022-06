Vilagrà i Bolaños es reuniran per mirar de recompondre les relacions entre el Govern català i l'espanyol

Nova cimera per mirar de recompondre les nefastes relacions que mantenen hores d’ara el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol, tot just després de les eleccions andaluses que han donat una gran majoria absoluta al PP. La consellera de la Pesidència, Laura Vilagrà, té previst reunir-se aquest dimecres amb els seu homòleg, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

La trobada es farà a Madrid i seria la tornada de la visita d’urgència que va fer Bolaños a Vilagrà el dia 24 d’abril, pocs dies després de destapar-se l’escàndol de l’espionatge polític massiu amb el sistema Pegasus a una seixantena d’independentistes, entre ells l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En aquella ocasió Bolaños va fer una proposta amb diverses iniciatives per mirar de fer front a la qüestió entre les quals hi havia una investigació interna del CNI o reunir la comissió parlamentària de Secrets Oficials, que ja es va fer. Les propostes de Bolaños van ser qualificades de "clarament insatisfactòries i insuficients" per part de Vilagrà. I posteriorment el Govern de la Generalitat va congelar les relacions polítiques amb el Govern espanyol fins que aquest donés una resposta suficient al cas de l’espionatge, entre altres coses facilitant tota la informació al respecte. Les relacions encara s’han enrarit més després que s’hagin conegut les dades d’execució pressupostària del Govern espanyol que a Catalunya se situen en només un 36%.

Fonts del Govern han confirmat a Públic la reunió però recalquen que aquesta trobada no suposa la reactivació de les relacions oficials que segons aquestes fonts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu mantenir congelades fins que no hi hagi una resposta satisfactòria en el cas de l’espionatge. "Cal que ens donin tota la informació del que va passar i garanties de que no està passant ni tornarà a passar", asseguren i afegeixen "sense això no hi ha la possibilitat de recuperar la confiança necessària per poder refer les relacions". Vilagrà exigirà a Bolaños la fi de la repressió i la persecució contra l'independentisme.

Des del Govern apunten que amb tot Vilagrà anirà a Madrid "amb esperit constructiu per escoltar propostes", però que també posarà sobre la taula "els molts incompliments del Govern espanyol, des del punt de vista pressupostari i d’infraestructures però també en temes com la taula de diàleg o la retirada de la candidatura del Jocs d’hivern dels Pirineus pel 2030".

Que la trobada estigui prevista per només tres dies després de les eleccions a Andalusia on el PP ha aconseguit una folgada majoria absoluta i el PSOE el pitjor resultat de la història també és un indicatiu. Fonts del Govern també indiquen que Vilagrà "escoltarà també quin és el plantejament del Govern espanyol respecte a la majoria de la investidura -de la que ERC n'és una peça fonamental-. Perquè ara mateix per part nostra està trencada i no es pot redreçar sense que Pedro Sánchez i el Govern espanyol rectifiquin plenament la seva política respecte a Catalunya".