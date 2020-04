Vilallonga: "La solució del ministre a la crisi de la Covid-19 és un pacte d'estat per la cultura ple de conceptes abstractes"

"Fa més d’un mes que estem confinats i fins avui no hem tingut una reunió amb el ministeri, una reunió que no tenia ni ordre del dia, i que a més el ministre ha qualificat d’informal", explicava la consellera de cultura Mariàngela Vilallonga a Públic després de reunir-se telemàticament amb el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes.

"El que ha proposat el ministre és construir un pla, una mena de pacto de estado per la cultura, en el qual tot eren conceptes abstractes. La única cosa concreta que ha posat damunt la taula és la creació d’unes comissions de treball", ha exposat Vilallonga visiblement decebuda amb el govern espanyol. "He acabat la reunió amb la sensació que van endarrerits, pensava que ens aportaria alguna cosa concreta però només s’ha parlat d’un pla per començar a treballar, 'todos unidos' en un gran pacte d’estat per la cultura", ha detallat la consellera.

Declarar la cultura bé essencial i aplicar la reducció de l’IVA

Vilallonga considera que no n’hi ha prou d’omplir-se la boca dient que la cultura és un bé essencial, sinó que calen mesures urgents per declarar-la com a bé essencial. L’impacte en el sector cultural de la crisi de la Covid-19 és devastador, per això desde la Conselleria de Cultura s’insta al ministre Rodríguez Uribes a declarar la cultura bé essencial i aplicar la reducció de l’IVA.

Vilallonga considera que no n’hi ha prou d’omplir-se la boca dient que la cultura és un bé essencial

En aquest sentit, el Govern de la Generaliat, a proposta del Departament de Cultura, ja ha elaborat un Pla de Rescat per a la cultura que es pot consultar al web 'Pla de Rescat del Sector Cultural'. Vilallonga ha afegit que el primer decret de la Generalitat amb mesures de xoc adreçades al sector de la cultura remunta al 17 de març.



Malgrat que Catalunya té competències exclusives en matèria de cultura, hi ha coses que només pot fer el Govern espanyol. "Hem de demanar diners europeus i que ens els traspassin directament, necessitem un pla d’emergència". Per això, en la reunió amb el ministre, Vilallonga ha reclamat un fons de contingència o pla de xoc econòmic urgent transferit a les autonomies, per afavorir a creadors, autors i artistes autònoms, entitats i el sector empresarial de la cultura, fins que es recuperi el nivell d’activitat anterior a la crisi, respectant sempre les competències que Catalunya té en la matèria.

La paràlisi del món cultural a causa de l’emergència de la Covid-19 pot tenir conseqüències molt greus, de fet ja les està tenint (el tancament de la productora cinematogràfica Oberon només és un trist exemple), per això des del 17 de març la conselleria, juntament amb Ajuntaments i Diputacions es van posar a treballar per fer "un seguiment de la magnitud de la tragèdia, perquè és una tragèdia" (paraules de la consellera), i elaborar un pla que intenta atendre algunes necessitats del sector.

Liquiditat pel sector cultural

Pel que fa als pressuspostos i els recursos destinats a cultura, totes les millores que s’havien aconseguit es veuen mutilades per la situació actual, i el pressupost destinat a cultura s’ha reestructurat. "Ara hem de fer un pressupost social, anàvem cap a un pressupost que ens feia alegria perquè sumàvem, però ara hi ha coses que ja no serveixen, i hem hagut d’endreçar un pla de rescat, que ja té coses que estan en marxa i d’altres que s’estan acabant d’enllestir, però ja està feta una línia de crèdit i liquiditat, i també hi ha tota una línia d’ajuts directes", argumenta Vilallonga.

S'ha establert una línia de crèdit anomenada ICF Cultura Liquiditat, amb un import de 10 milions d’euros

Aquesta línia de crèdit ha estat promoguda per l’Institut Català de les Empreses Culturals anomenada ICF Cultura Liquiditat, amb un import de 10 milions d’euros, per finançar les necessitats de liquiditat de les entitats i empreses del sector cultural. A més, s’està treballant en la creació d’una línia de subvenció per finançar els interessos dels préstecs esmentats. La intenció és injectar liquiditat via préstec sense cost el primer any de crisi; i la dotació prevista és de 350.000 euros.

El Govern ha anunciat un primer paquet de mesures que aporta més de 31 milions d’euros al sector de la cultura per intentar pal·liar la patacada provocada per l’emergència sanitària. Les mesures s’han fet públiques través del nou portal web Pla de Rescat, accessible des de cultura.gencat.cat/plarescat, i es van ampliant a mesura que passen els dies. Cal desitjar que els autònoms de la cultura, i l’amalgama de treballadors i treballadores més més precaris del sector, també puguin accedir a algunes d’aquestes mesures pensades per salvar l’ecosistema cultural català.