Una vintena de científics demanen una auditoria independent urgent de la gestió de la pandèmia a l'Estat

Una vintena de científics espanyols han signat un article publicat a la revista The Lancet Public Health per demanar una auditoria immediata de la resposta que ha tingut el Govern espanyol i els autonòmics davant de la Covid-19. Aposten per una avaluació independent i que els executius facin cas a les recomanacions per millorar la salut pública i el sistema sanitari i d'atenció social, alhora que recorden que a l'Estat espanyol s'està produint una segona onada amb algunes de les pitjors xifres d'Europa. Aquest grup ja va fer un primer article a principis d'agost on instaven a avaluar la gestió de la Covid-19, però ara insisteixen concretant com ha de ser aquesta auditoria.

Entre els signants d'aquest article hi ha científics com Alberto L. García-Basteiro, Alex Arenas, Carme Borrell, Montserrat Gea-Sánchez, Daniel Prieto-Alhambra o Carme Vives. A parer seu, el primer requisit és la "urgència". "L'avaluació ha de començar immediatament i informar periòdicament fins al final de la pandèmia", defensen els metges, que afegeixen que "en un país on les tensions polítiques són elevades, el segon requisit és el suport a gran escala dels partits polítics, associacions científiques, professionals de la salut, pacients i cuidadors, la societat civil i la societat en general". En aquest punt, remarquen que la reacció a la seva primera carta va ser positiva entre tots els grups d'interès, i per això pensen que "els governs haurien d'aprofitar aquest consens".

Com a tercer requisit marquen "el compromís ferm del Govern estatal i dels governs regionals d’escoltar les recomanacions proposades i actuar en conseqüència". Sobre el comitè que faci l'avaluació, els signants constaten que cal que sigui independent i no haver treballat mai al Govern. També defensen que l'auditoria tingui un abast ampli, "analitzant els efectes sobre la salut, econòmics i socials amb aportacions tant del Govern central com de les comunitats autònomes". "Aquesta avaluació, basada en evidències científiques, ara és necessària amb urgència per orientar les polítiques de salut pública i contribuir a superar la pandèmia", conclouen els autors de l'article.