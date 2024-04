Una vintena d'entitats reclamen que la prefectura de la Via Laietana de Barcelona sigui "només un lloc de memòria"

Una vintena d'entitats agrupades sota L'Ateneu de Memòria Popular han reclamat que la prefectura de Via Laietana de Barcelona sigui "només un lloc de memòria" i que no es mantinguin els usos policials de l'edifici. Segons les entitats, aquestes dues funcions dins el mateix espai "són incompatibles" i, l'edifici no té "ni les raons operatives ni les condicions" pel treball dels funcionaris policials.

L'endemà que el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, anunciés que l'edifici seria un "espai de memòria", sense que això comporti acabar amb el seu ús policial, lamenten que la decisió de l'Estat "burla" la demanda que les entitats memorials porten exigint des del gener de 2023. Aleshores van presentar una sol·licitud per declarar l'edifici com a lloc de memòria democràtica. "L'espai es mereix un tractament més seriós i definitiu", s'han queixat.

En un comunicat, les entitats remarquen que el ministre va anunciar la mesura "aprofitant una conjuntura electoral", ja que les entitats fa temps que exigeixen a les forces polítiques que exposin de forma clara els seus programes en matèria de memòria democràtica, i en concret, sobre les intencions a l'edifici de Via Laietana, 43. "No ens agrada que ens prenguin el pèl", han insistit. ERC també ha registrat al Congrés una bateria de preguntes al Govern espanyol sobre la mesura anunciada pel ministre Torres i el futur de l'edifici de la prefectura.

A més, s'han queixat que van enviar una petició a la Direcció General de Memòria Democràtica de l'executiu estatal el gener de 2023 per declarar la prefectura com a "lloc de memòria democràtica", tal com preveu l'article 50 de la Llei 20/2022. Ara bé, asseguren que després de mesos encara estan pendents de la resolució. "Vam utilitzar els mecanismes de participació que ofereix la llei dins el termini i en la forma escaient, i ens sorprèn i incomoda que el ministre faci aquest anunci, ja que burla la nostra demanda", han reiterat.

Les entitats signants d'aquesta queixa són l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, Amical de les Brigades Internacionals, Amical de Mauthausen, Amical de Ravensbrouk, Associació Catalana de Persones Expreses Polítics Franquisme, Associació Catalana de Juristes demòcrates, Associació Conèixer Història, Consortium for Advanced Studies Abroad, Escola Àngel Baixeras, European Observatory on Memories, Fundació museu històric social la Maquinista, Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, Irídia, La Teranyina Anònima (La Voz ahogada), Memorial Democràtic Treballadors Seat, Fundació Neus Català, Associació Memòria Socialista i Androna Cultura.