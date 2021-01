Una vintena d'experts demanen a Salut que les escoles no reobrin dilluns

Una vintena d'experts en estadística, medicina i matemàtiques han demanat a la Generalitat que no obri les escoles el proper dilluns 11 de gener, com està previst, i retardi l'inici del segon trimestre unes setmanes. Científics com Alex Arenas, Oriol Mitjà i Salvador Macip adverteixen en una carta dirigida al Departament de Salut que la situació epidemiològica actual és significativament pitjor que la segona quinzena de setembre, quan va començar el curs escolar. Això, juntament amb l'aparició de la nova soca al Regne Unit, que sembla tenir una major contagiositat entre els infants, fa que demanin aquest ajornament per frenar l'epidèmia a Catalunya, que diuen que està "descontrolada". "Creiem que el tancament temporal dels centres docents des de l'educació primària a la universitària i l'ús de l'educació per via telemàtica és la millor opció per evitar nous contagis i contribuir a la reducció de la incidència de Covid-19", apunten.

En la carta recorden que al setembre, quan va començar el curs, el risc de rebrot era de 231 i actualment és de 500, mentre que el nombre de persones hospitalitzades com a conseqüència de la Covid-19 era de 755 i

a data d'avui és de 2.084. A més, adverteixen que segons diferents estudis, la variant B117 del virus, detectada per primer cop al Regne Unit i que pot estar implantada a Catalunya, té una infectivitat un 24% superior a la variant prèvia de la SARS-CoV-2 en els infants de 0 a 9 anys i d'un 14% en el grup de 10 a 19 anys.



Encara que reconeixen que "el tancament total de les escoles té conseqüències socials, laborals i econòmiques" i que hi ha "un debat viu" sobre si els centres són magnificadors o no dels contagis, demanen que Salut prengui aquesta decisió, en la línia del que ja han fet països com el Regne Unit.



D'altra banda, el col·lectiu Tornem a les Escoles, que agrupa docents i famílies, ha demanat que no es retardi la reobertura perquè tancar les escoles "té un alt cost social", especialment en infants vulnerables. Posen en valor el rol que han tingut els centres per traçar i aïllar els casos durant el primer trimestre, erigint-se en "eina de control" de la pandèmia, i recorden que durant el novembre es va aplanar la corba amb les escoles obertes. Demanen, però, cribratges al personal escolar els dies 7 i 8 de gener, en la línia del que ja va avançar Educació, però sense concretar les dates.