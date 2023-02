Una vintena de persones denuncien els abusos sexuals d'un capellà a Barcelona i Caldes d'Estrac fa 50 anys

Un nou cas d'abusos a menors i pedofília esquitxa aquest dissabte l'esglèsia catalana, després que una vintena de persones hagin denunciat abusos sexuals continuats durant les dècades dels 60 i 70 per part d'un capellà a Barcelona i Caldes d'Estrac, al Maresme. Segons han avançat El País i Catalunya Ràdio, el mossèn denunciat és Josep Vendrell Cortasa, mort el 2004, i les seves víctimes eren nens d'entre 8 i 15 anys de les argupacions escoltes que gestionava o l'escolania.

Algunes de les víctimes han denunciat violacions setmanals per part del capellà, i han assegurat que traspassava els límits molt sovint. De la mateixa manera, els denunciants temen que podria haver-hi més persones afectades a Montcada i Reixac, on el mossèn va fer de rector entre 1975 i 1990. Almenys una quinzena de persones ha fet arribar el seu relat al Defensor del Poble.

Les persones afectades per agressió sexual asseguren que el mossèn era una persona molt respectada i ningú el qüestionava. El descriuen com "un gran manipulador, un psicòpata i molt carismàtic", que no tenia problemes en reconèixer davant les famílies que coneixia el penis dels seus fills perquè els feia classes de sexualitat.

Denúncies sense consequüències a Barcelona

Josep Vendrell hauria començar a cometre aquests actes contra infants a Barcelona durant la dècada dels 60, però va haver-ne de marxat quan va ser denunciat per algunes famílies a la policia i al bisbat durant el temps que treballava a l'Agrupament Escolta Aureli Escarré, vinculat a la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino. Tot i que la resta de famílies li van donar suport finalment va marxar, i el 1970 es va establir a Caldes d'Estrac.

Els relats de les persones afectades indiquen que allà va continuar els abusos a menors continuats durant almenys cinc anys, el temps que va tenir contacte directe amb els nens abans de moure's a Montcada i Reixac. Era l'encarregat de la gestió diària de l'agrupament escolta, de l'escola parroquial i de l'escolania.