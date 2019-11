El 25 de novembre, dia contra la violència masclista, arriba amb un saldo de 93 feminicidis a tot l'Estat espanyol aquest 2019, segons el col·lectiu Feminicidio.net. Contra la xacra de la violència que exerceixen els homes contra les dones, diversos col·lectius feministes han convocat manifestacions per tota Catalunya. S'espera que la més multitudinària sigui la d'aquest dilluns a la tarda a Barcelona, que sortirà a les 18.30 h des de Jardinets de Gràcia i acabarà a les 20.00 h a la plaça de Catalunya amb una lectura de manifest, una projecció d'un vídeo i l'actuació del grup de raperes Tribade.



A Girona, les manifestants s'han convocat a les 19.00 h a la plaça Pompeu Fabra en el que serà una marxa de torxes que recorrerà la ciutat, organitzada per la coordinadora de feminismes anticapitalista. A la manifestació, només hi podran assistir dones, al contrari que la de Barcelona, on hi haurà un bloc "mixt" al darrere de la marxa.



Amb el lema "autodefensa feminista contra la violència del sistema", la plataforma 25N ha convocat una manifestació que iniciarà a les 18.00 h a la Plaça de la Font. La Coordinadora 8M de Lleida convoca "contra les violències masclistes" a les 19.30 h a la Plaça Víctor Siurana, al rectorat de la Universitat de Lleida, un punt molt freqüentat durant les darreres setmanes de mobilitzacions a la capital de ponent.



La ciutat que també comptarà amb la seva pròpia manifestació és Manresa, a les 19.00 h a la plana de l'Om, un municipi fortament mobilitzat contra la violència masclista durant els darrers mesos, durant els quals s'ha jutjat el cas de 'la Manada de Manresa', la violació grupal de sis nois contra una veïna de la localitat que ha revifat el debat social sobre la tipificació dels delictes sexuals al codi penal.

També hi haurà mobilitzacions a altres municipis com ara Sabadell, a les 20.00 h a la plaça Sant Roc o a les 19.00 h a la plaça d'Alfons XII de Tortosa.



A banda de les manifestacions del moviment feminista, durant la jornada d'avui la gran majoria d'ajuntaments catalans, així com partits i organitzacions sindicals, han organitzat lectures de manifestos, minuts de silenci i altres mostres de rebuig a la violència masclista. Una de les reivindicacions compartida arreu de l'Estat és que la Llei orgànica del 2004 contra la violència de gènere reconegui totes les víctimes de la violència masclista, ja que actualment només té en compte les agressions perpetuades per la parella o exparella. Sí que ho fa la llei catalana contra la violència masclista de 2008, que tot i ser reconeguda com un text de referència en l'àmbit estatal, no pot sobrepassar les mancances de la legislació espanyola per manca de competències.

Marxes nocturnes

Com ja és habitual, les mobilitzacions contra la violència masclista no només es convoquen al llarg del mateix 25 de novembre, sinó que també se celebren el 24 a la nit per reivindicar el dret a ocupar espai, també durant els moments on s'exerceix el masclisme amb més impunitat com és en hores de foscor.



Centenars de feministes es van citar a l'Hospitalet de Llobregat en una marxa de torxes que va recórrer el centre de la ciutat. També ho van fer a Granollers, des de la plaça Barangué, sota el lema "juntes i organitzades som més fortes". El col·lectiu feminista de l'Alt Urgell també va convocar una marxa nocturna des de la Plaça dels Oms a les 20.00 h, així com se'n va convocar una altra a Reus, organitzada pel col·lectiu feminista Cau de Llunes. A Barcelona, diverses assemblees feministes de barris també van manifestar-se per diferents punts de la ciutat, com ara al Poblenou o a les Corts.