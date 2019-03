El 93% dels feminicidis comesos a Catalunya entre el 2010 i el 2017 van ser perpetrats per homes coneguts per la víctima, segons revela l'informe Feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya 2010-2017, presentat aquest divendres a Barcelona per la directora de Feminicidio.net, Graciela Atencio. Atencio ha ressaltat la diversitat els tipus de feminicidis, i que la majoria es produeixen a l'entorn íntim i de parella, si bé també se'n donen en l'entorn familiar amb perspectiva de gènere com la que es produeix amb fills que maten les seves mares.



Segons l'informe, en el citat període es van registrar 163 feminicidis i altres assassinats de dones a mans d'homes a Catalunya, ha lamentat la líder de l'observatori, que ha titllat d '"escandalós" que només el 15% de les denúncies per violència masclista en la parella van acabar en condemna a Barcelona. El 40% de les denúncies són arxivades a la capital catalana, ha subratllat a partir de les dades aportades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i ha reclamat un canvi de la "justícia patriarcal" espanyola, al·legant que es deneguen més de la meitat de les ordres d'allunyament sol·licitades.

Atencio ha ressaltat que Catalunya és l'única comunitat que de forma activa ajuda a l'observatori, fet que ha aprofitat per fer una "estirada d'orelles a l'Estat espanyol". En aquest sentit, ha agraït la col·laboració estreta amb la Diputació de Barcelona.



Més del 60% dels feminicidis que es registren a Catalunya es produeixen a Barcelona, ​​on es mostra la major diversitat pel que fa a tipus: "Això no vol dir que sigui on es cometen més crims". De fet, ha assegurat que Catalunya viu amb "alarma" aquesta qüestió, cosa que ha aplaudit, si bé ha dit que és el lloc del món que registra taxes més baixes de feminicidis d'Europa i del món. A Catalunya, es produeixen quatre assassinats per milió de persones per diferents violències, quan aquesta xifra és de vuit per milió a França i de nou per milió a Bèlgica: "I estem [en una tendència] a la baixa en els últims anys".

Mapa dels feminicidis a Catalunya. FEMINICIDIO

"No hi ha cap estat que no discrimini les dones"



La magistrada, sòcia fundadora i vocal de l'associació Dones jutgesses d'Espanya Lucía Avilés ha situat el marc internacional en què sorgeix una defensa en contra de la lluita de la violència de gènere: "No hi ha cap estat del món en què no es discrimini les dones d'una manera directa o indirecta". En el seu discurs, ha recordat que "les persones són fins en si mateixos, i no mitjans per als altres", i ha incidit en els passos que ha emprès el CGPJ per prendre consciència d'aquestes violències, sobre les quals s'ha observat que queda molt per fer.



La presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Montserrat Vila, ha recordat que cada mes surten al carrer a la plaça Sant Jaume per denunciar els feminicidis que "se sustenten en aquesta normalització i banalització de la violència masclista", com quan es produeixen tocaments de cul al Metro o bé casos d'assetjament sexual a la feina. "La societat patriarcal li va molt bé a tots els sistemes econòmics", ha lamentat Vila, que ha visualitzat un moment de canvi molt important de la cultura patriarcal, convençuda que no hi ha hagut mai una mobilització tan gran de base de les dones, tant joves com adolescents i grans, ha dit.



El diputat d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, ​​Antoni Garcia, ha destacat que "encara queda molt camí per recórrer" contra la violència masclista, i ha explicat els protocols impulsats per la corporació. Entre ells, ha destacat la publicació d'una guia contra la violència de gènere en l'àmbit del lleure, l'impuls de la campanya «No és no» i l'impuls d'un programa d'atenció psicològica a què ha destinat 1,5 milions d'euros . Ha manifestat que les diferents administracions, entitats i moviments socials treballen de forma conjunta per arribar més lluny i eradicar la violència masclista.