Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys acusat de matar la seva dona, de 28, ila seva filla, de tres, a la seva casa d'Esplugues de Llobregat. És el primer crim masclista del 2020 a l'Estat espanyol. Segons ha informat la policia catalana, el doble homicidi ha passat cap a les 06:10 hores d'aquest dilluns, dia de Reis, quan l'home ha matat la seva dona i la seva filla al domicili familiar. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat a l'habitatge, en companyia de la Policia Local d'Esplugues, on han detingut el suposat autor del doble crim.



Al lloc també hi han acudit efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort de la dona del detingut i de la filla. El detingut passarà en els pròxims dies a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Esplugues. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud de Barcelona ha obert una investigació per determinar les causes d'aquest doble homicidi.

El crim masclista ha provocat les lògiques reaccions d'indignació. Entre les persones que s'han manifestat hi ha l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Pilar Díaz, i el president de la Generalitat, Quim Torra. A través d'un tuit, Díaz ha afirmat està "abatuda" i ha afegit que "el maclisme criminal continua destrossant vides" i "ni un pas enrere contra la #ViolènciaMasclista". Torra, de la seva banda, s'ha mostrat "corprès i horroritzat. I indignat". I ha afegit que "hem de treballar contundentment des de tots els fronts contra les arrels que sostenen aquesta xacra".



Abatuda. Avui ens llevem amb la pitjor de les notícies. El maclisme criminal continua destrossant vides. Avui a #Esplugues ens han arrebatat la Mònica i la seva filla.

La meva estima i acompanyament per a tota la família. Ni un pas enrere contra la #ViolènciaMasclista https://t.co/DtFiz4cHvV — Pilar Díaz (@PilarDiaz_) January 6, 2020

Corprès i horroritzat. I indignat. Només portem sis dies d’any i a Catalunya ja tenim dues víctimes de violència de gènere. Hem de treballar contundentment des de tots els fronts contra les arrels que sostenen aquesta xacra https://t.co/qWRCDQp7bx — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 6, 2020

Arran del doble assassinat masclista, l'Ajuntament d'Esplugues ha decretat tres dies de dol, a més de convocar un acte de cinc minuts de silenci davant l'Ajuntament aquest dilluns al migdia.