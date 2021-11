Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat aquest dijous al vespre contra les violències masclistes amb motiu del 25-N. La mobilització, que ha recorregut el passeig de Gràcia de Barcelona, ha estat convocada pel moviment Novembre Feminista, col·lectiu de Ca la Dona, i s'hi han sumat altres entitats i partits polítics. Les manifestants han fet crides contra la "justícia patriarcal", que "revictimitza" les dones agredides, i han entonat missatges de sororitat: "Si ens toquen a una, ens toquen a totes". Aquest dijous al vespre també s'han fet manifestacions contra la violència masclista a altres ciutats catalanes, com Girona o Reus.



Al crit de "l'estat opressor es un mascle violador" han arribat les manifestants a la plaça de Catalunya, després d'una hora de mobilització pel passeig de Gràcia per denunciar les violències que pateixen les dones pel fet de ser dones. Feminicidis, agressions sexuals, assetjament, violència vicària, institucional, digital o econòmica, entre altres situacions que han denunciat en el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, el 25 de novembre.

Les organitzadores de la mobilització han demanat en el manifest protocols i circuits diversos perquè les dones no són homogènies, han recalcat. Dones migrants, racialitzades, joves, trans, en situació de pobresa, amb diversitat funcional pateixen violències masclistes i les han identificades, no com a "víctimes", sinó com a "supervivents" gràcies a l'"autodefensa" i la "sororitat". En el manifest també han volgut visibilitzar la violència de la justícia i altres institucions contra les dones i han destacat el cas de Juana Rivas, la mare que va ser condemnada per no entregar els fills al pare, que havia estat condemnat per maltractaments.



Neus Moreno, de Novembre Feminista, ha denunciat "totes les violències" i ha fet una crida a les administracions, que al seu parer "no estan fent prou", perquè "compleixin amb el deure d'acompanyar, fer prevenció i reparar les dones que pateixen violència". Moreno ha advertit que les agressions sexuals s'estan mostrant de manera "sagnant" a Catalunya i ha subratllat que les estadístiques indiquen que tres dones al dia pateixen violències d'aquest tipus, una situació "insostenible" que mostra el "domini patriarcal" a la societat i que les dones viuen en "una situació de manca de drets i llibertats".