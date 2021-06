El centre universitari TecnoCampus de Mataró, dependent de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va acomiadar el passat març un professor associat del grau de Mitjans Audiovisuals després d'una denúncia per presumpte assetjament sexual presentada per nou alumnes de cursos diferents davant la Unitat d'Igualtat del centre. Les estudiants van decidir acudir a aquesta unitat, que el Tecnocampus va crear el 2011 en el marc del Pla d'Igualtat i que va instruir amb aquest cas el seu primer expedient, que va finalitzar amb la sanció màxima d'acomiadament sense indemnització.



Una de les noies afectades, que prefereix mantenir l'anonimat i ha actuat com a portaveu del grup de denunciants, ha explicat a l'agència Efe que al xat de les classes virtuals el professor mantenia converses privades amb ella amb expressions com "qui fos collaret" quan ella el tenia a la boca durant una classe. També li va demanar que es posés uns pantalons determinats per a un examen presencial, la va convidar a prendre una copa de vi i li va demanar el seu número privat i li va fer comentaris com "és el teu nòvio?, no importa, no soc gelós" al referir-se a una fotografia en la qual la noia apareixia amb un amic.

Els fets van començar al desembre passat i "al principi semblava estrany", però el perfil de professor "et confon" perquè "és molt simpàtic i enrotllat, proper als alumnes", afirma l'afectada. L'alumna va comunicar què havia passat a la delegada de curs que es va posar en contacte amb els seus homòlegs d'altres cursos i van trobar més estudiants afectades. Els episodis van succeir en diferents moments i entre alumnes de cursos diferents que no es coneixien entre elles, segons la portaveu, que ha afegit que "hem arribat a tenir constància de casos des 2014, tot i que no apareixen en la denúncia".

Comentaris de contingut sexual

Una de les alumnes ha afirmat que va mantenir una relació "breu però més enllà de les aules amb el docent" i que l'assetjament es va agreujar quan va intentar "posar distància" entre ells. L'estudiant ha aportat documentació en paral·lel a la denúncia col·lectiva, a la qual ha accedit Efe, i en la qual, davant el silenci de la noia, el professor va escriure: "T'obligaré a fer el que jo vulgui", "em posa la violència controlada "," et posa, zorra?", "Demana-m'ho, obeeix" o "ets la meva esclava".

En la documentació també es pot llegir com el docent es va referir en converses amb altres alumnes de la universitat amb expressions com "el dia de la graduació acostumo a posar-me molt catxondo amb els vostres modelets" o "podem fer orgies". "Que em posin catxondo, dues o tres a classe", "les empotraría, són tres que em follaría amb duresa", "saps que a tu et rebentaria si pogués", són altres els missatges recollits per les alumnes.



Les joves també han assenyalat que tenen constància que a l'octubre un grup de sis alumnes de segon curs van acudir a una professora explicant el comportament "estrany" de professor, però sense aportar detalls, i que, malgrat l'advertència de la professora que "no coneixia la magnitud dels actes", el professor "va seguir actuant".



El director de Recursos Humans al Tecnocampus, Xavier Vives, ha confirmat a Efe l'acomiadament de professor per uns fets "molt greus i inapropiats", el que els ha portat a "imposar la sanció màxima d'acomiadament sense indemnització". Per la seva banda, el professor denunciat ha explicat a Efe que ha interposat una demanda per acomiadament improcedent i ha circumscrit la situació a "un conflicte laboral" en què Tecnocampus ha considerat que la seva actuació, "davant la queixa de les alumnes, sobrepassa la seva codi ètic".