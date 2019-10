L’actuació dels antiavalots policials, tant dels Mossos d’Esquadra com de la Policia Nacional, durant les protestes contra la sentència del Procés continuen protagonitzant part de l’actualitat política. Ara bé, mentre que la Generalitat, després de les constants crítiques a la brutalitat policial de les darreres dues setmanes, ha decidit iniciar la major “avaluació interna” en la història dels Mossos, el Govern espanyol es tanca en banda a l'hora de fer cap autocrítica i manté la defensa dels seus cossos de seguretat.



Ho ha tornat a fer el ministre de l’Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio ha dit que “no em consta que s'hagi vulnerat cap protocol d'actuació. El que em consta és l'exercici de la violència amb uns paràmetres de gravetat manifesta per part d'uns individus on rau l'independentisme violent radical."

Grande-Marlaska, que ha defensat a capa i espasa l’actuació de la Policia Nacional, ha deixat clar que no obriran una investigació, com sí que estan fent els Mossos, amb l’argument que “nosaltres ens avaluem contínuament”. El ministre tampoc sembla tenir cap intenció de prohibir les bales de goma, com li ha demanat aquest mateix dimecres la Generalitat, a través d’una carta que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha enviat a la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo.



"Lamento profundament les lesions d'importància que han patit alguns manifestants, però això no determina la proporcionalitat de les actuacions policials. (...) El que ho determina són les accions violentes dels manifestants”, ha dit el ministre quan se li ha recordat que quatre persones han perdut un ull les últimes dues setmanes per culpa de les bales de goma.



Hores després, Budó ha enviat la carta a Carmen Calvo. En la missiva, la consellera i portaveu del Govern demana que l’executiu estatal plantegi al Congrés la creació d’una comissió d’investigació “que aclareixi l’actuació policial en els diferents operatius d’ordre públic duts a terme a Catalunya les darreres setmanes”. També li reclama que portin a terme una “investigació interna” similar a les dels Mossos, i que se’n facin públiques les conclusions. I, finalment, que iniciïn un debat sobre l’ús de les bales de goma, però que mentrestant, “per respecte al Parlament de Catalunya i al sentir general de la societat catalana”, que doni instruccions “perquè cessi la seva utilització a Catalunya de forma immediata”. El Parlament va prohibir l’ús de les bales de goma el 2014, de manera que els Mossos no n’utilitzen.