L'Audiència Provincial de Barcelona no comparteix el relat dels responsables polítics del Govern de Rajoy sobre la violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En una resolució que ha donat a conèixer Jaume Asens, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, anuncia que reobre una part de la investigació sobre les càrregues policials a la capital catalana, que de moment suma 34 agents investigats.

🔴Molt important. Primera resolució de l'Audiència Provincial sobre les càrregues de l'#1oct a BCN. Ha estimat el recurs de @bcn_ajuntament i reobre la causa fins ara arxivada per les càrregues policials a l'Escola Estel on va haver-hi 18 veïns ferits. Obro fil.👇 pic.twitter.com/IuquP9tdUA — Jaume Asens (@Jaumeasens) 5 de març de 2019

La causa que es reobre fa referència a les càrregues que van haver-hi a l'Escola Estel, que van deixar un balanç de 18 veïns ferits. Segons la resolució, "en alguns centres agents de l'autoritat van procedir a requisar urnes i paperetes sense cap incident i en altres centres en canvi es va utilitzar una violència desmesurada".

La causa s'havia arxivat inicialment per la impossibilitat d'identificar els agents que van participar en el dispositiu, però ara argumenta que l'absència d'imatges "no pot impedir una completa investigació del succeït a fi de dilucidar si l'actuació policial es va limitar a complir estrictament el que va ordenar el Tribunal Superior de Justícia utilitzant la mínima força indispensable o bé va haver-hi una utilització desproporcionada de la força".



La resolució de l'Audiència Provincial argumenta que malgrat l'existència d'un mandat judicial de la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia per impedir la votació això no suposa que hi hagi una espècie de "patent de cors" que justifiqui la violència policial. "S'ha d'analitzar en cada cas concret si l'ús de la força venia emparat per el mandat policial o bé va ser desproporcionat i innecessari pel fi perseguit". En aquest sentit, demana conèixer les ordres concretes que van emetre els responsables de l'operatiu policial de l'Escola Estel, que sí que han estat identificats.



"La concreta investigació dels responsables de l'operatiu i de les consignes als agents permetria a l'instructor ponderar si l'ús de la força empleat o si les ordres donades es van ajustar o no a la situació allà plantejada i així poder concloure si a l'esmentat responsable o responsables se li poden imputar les lesions ocasionades", afegeix el text.