El viratge de Cs a la dreta: de l'acord del govern amb Sánchez al del PP a Andalusia

L'acord de govern entre Rivera i Sánchez sembla llunyà, especialment ara que tots dos líders han trencat pràcticament relacions, però va ser un cop sobre la taula del PSOE cap a Units Podemos. L'acord, estructurat en set eixos i de 66 pàgines, va tenir cessions tant dels socialistes com de Ciutadans, especialment d'aquests últims, que es trobaven en un clar desavantatge numèric, la qual cosa s'evidencia en moltes de les propostes, de cort progressista.



El model que emergeix del pacte de govern a Andalusia entre PP i Ciutadans, amb 90 mesures i 21 pàgines, tanmateix, és conservador en el pla social, i profundament liberal en l'econòmic. Traspua confiança en els emprenedors, preveu baixos impostos i promet aprimar l'administració pública. A Público hem realitzat una comparativa de cinc àrees principals (economia, educació, violència de gènere i sanitat) de tots dos acords.

Economia



Tot i que Rivera va convèncer al PSOE de no apujar els impostos, van acordar "reformar l'IRPF amb l'objectiu de reduir la tributació de les rendes del treball quan la situació pressupostària ho permeti i, mentrestant, no pujar-los els tipus". A més, el text inclou "estudiar la creació d'un impost extraordinari sobre les grans fortunes per a ajudar a aconseguir l'equilibri pressupostari".



Totes dues formacions també van consensuar eliminar les deduccions i beneficis fiscals a les grans empreses perquè aquestes paguessin més del 6% actual, concretament "reformar en profunditat l'Impost de societats amb un doble objectiu d'acostar els tipus efectius als tipus nominals, i d'aproximar la recaptació per aquest tribut a Espanya a la mitjana de la zona euro".



El futur Govern andalús no fa cap esment en tot el pacte a elevar els impostos a les grans fortunes. Afirma, per contra, que sí que baixarà els impostos "en tots els trams de l'escala autonòmica d'aquest impost" i a més establiran "un procediment més just de valoració de béns a efectes tributaris autonòmics per evitar taxacions irreals que provoquen impostos desmesurats".



Marín i Moreno Bonilla eliminaran de manera definitiva l'Impost de Successions i Donacions al 99%, temporal fins ara, així com rebaixaran l'Impost de Patrimoni, l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que es va apujar l'any 2012.

Educació



En el pacte entre la formació taronja i el PSOE van acordar "promoure els instruments que assegurin, preservin i potenciïn el caràcter inclusiu i integrador de l'ensenyament" i van acordar "apostar de debò per l'educació com a fonament del nostre futur i com a eina principal en la lluita contra les desigualtats".



A l'acord únicament fan al·lusió a l'educació pública i, entre un dels seus punts, inclouen "establir el caràcter de les beques com a dret subjectiu de totes les persones amb necessitat d'ajuda per a igualar oportunitats. Promoure programes de beques d'excel·lència i de beques-salari, per a les famílies amb més necessitats".

Un aaula d'una escola.

En canvi, Ciutadans i PP han pactat protegir amb fons públics "els dos models educatius", el públic i el concertat, i habilitar "progressivament la implantació del batxillerat concertat i l'extensió del Batxillerat Internacional a Andalusia". Al pacte, no obstant això, no inclouen les beques, a diferència dels pactes amb el PSOE anys abans. El més semblant és el "Pla de Família" que volen instaurar en tots els centres educatius, "dotant-los d'aula matinal i menjador en benefici de les famílies i la seva conciliació".



Després, Vox va afegir també la previsió de cuidar la que anomenen educació diferenciada, la que segrega per sexes, i que el PSOE fins ara ha tractat per tots els mitjans de mantenir fora del sistema públic. Curiosament, aquest punt es contradiu amb un altre de l'acord signat entre PP i Cs en el qual pretendre impulsar "un canvi cultural pel qual s'eduqui a nens i nenes, des d'edats primerenques, en els mateixos valors".

Violència de gènere



L'acord en matèria d'igualtat ratificat entre Ciutadans i PSOE el 2015 es mostra molt taxatiu pel que fa a la violència masclista. A més d'"activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere", inclouen "establir protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la denúncia per violència de gènere", "augmentar els recursos per posar en marxa els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial Personalitzat" i "ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona".



En aquest acord, defineixen violència de gènere com "un problema que es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra societat" i subratlla que "al voltant de 800 dones han estat assassinades a Espanya per les seves parelles o exparelles des de l'any 2003, és necessari actualitzar i completar la Llei orgànica i les seves disposicions de desenvolupament". A més, inclouen un punt específic per "posar en marxa un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el mal a menors víctimes de violència de gènere".

En canvi, a l'acord amb el PP Ciutadans, únicament tenen un punt sobre violència de gènere en el qual es comprometen a impulsar "un Gran Acord contra la Violència de Gènere a Andalusia" que "desenvolupi a la nostra comunitat els avanços aconseguits amb l'aprovació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere", amb la finalitat d'acabar "amb aquesta xacra social"

Sanitat

Rivera i Sánchez van pactar "reforçar la gestió pública del sistema de salut" i "convergir cap a una cartera comuna de serveis per a tota la ciutadania". També "garantir que el copagament farmacèutic no sigui una barrera d'accés, especialment per a persones en situació d'especial vulnerabilitat" i "ampliar la possibilitat que les farmàcies participin en programes preventius".

La mesura sanitària més polèmica del pacte entre PP i Cs és la seva aposta per revertir l'actual model de subhasta de medicament a Andalusia, una demanda històrica del PP andalús. És impossible, com explica Raúl Bocanegra, saber en aquest moment la factura final que li acabarà pagant el Govern d'Andalusia a les companyies farmacèutiques en els pròxims anys, però existeixen xifres que poden donar una orientació del negoci que aquestes s'han perdut en aquests anys, i que, segons ha defensat fins ara l'administració socialista, ha evitat majors problemes a la sanitat pública.



Així, la subhasta de medicaments, segons els càlculs de la Conselleria de Salut, ha permès estalviar al Sistema Andalús de Salut fins a 568 milions d'euros entre 2012 (quan l'actual ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en aquell temps consellera de Salut, va implantar el model amb l'objectiu de fer més eficient la despesa en farmàcia) i 2018.

Cultura



Mentre que el pacte entre els socialistes i els liberals de 2015 defensava "la Cultura com a eix vertebrador del país", els 'populars' i Ciutadans ha inclòs la protecció del flamenc com a única mesura cultural.



L'acord amb el PSOE inclou promoure un acord social i polític per a la cultura, rebaixar el tipus de l'IVA a les activitats culturals al 10%, i promoure acords amb els sectors de la cultura i l'oci per a l'avançament dels horaris de major consum de la seva oferta, entre altres.



En canvi, a l'acord andalús només tres s'enquadren en aquest apartat: l'aprovació d'una Llei del Flamenc per a la seva protecció i reivindicació, la creació d'una "Targeta Turística Cultural d'Andalusia", i la voluntat de donar suport institucional a la commemoració del Cinquè Centenari de la Primera Volta al Món.