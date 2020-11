Viure entre l'amenaça de la deportació a Síria o subsistir als carrers de Barcelona

Adnan Khaled juga amb afany al futbol a la Fira, el seu últim refugi, després de viure 6 mesos als carrers de Barcelona amb el seu fill. Jugar amb la pilota al costat d'algun company de l'alberg als peus del MNAC el connecta amb la seva infància quan vivia a Homs, Síria, quan encara no imaginava que acabaria a Europa implorant asil per poder oferir una vida digna a la seva família.

Simpatitzant del Baas, el partit polític socialista que governa a Síria, es va llançar als carrers d'Homs durant la primavera àrab per reivindicar els drets del poble. La repressió i el conflicte va massacrar persones i habitatges. La seva casa va quedar feta miques. De seguida amb la seva família van abandonar Síria per protegir-se a Trípoli, Líban. La seva data de registre com a refugiat a ACNUR es remunta al 24 d'agost de 2011. Poc després soldats del règim el detenen al Líban i el deporten a Síria per empresonar-lo per la participació en la revolució. Passa 25 mesos a la presó de Talkalakh, període de temps que vol esborrar de la seva memòria.

Adnan Khaled juga a futbol amb companys de l'alberg de la Fira. — Eva Parey

Quan és alliberat en 2013 ha de pagar diners als soldats per tornar al Líban. Des d'allà sol·licita ser acollit en algun Programa de Protecció Internacional a Europa. Passats més de 4 anys, al febrer de 2018, rep una resposta favorable de la Comissió Interministerial d'Asil i Refugi. Un mes després arriben a Barcelona, quan la societat de Barcelona clama als carrers que vol acollir refugiats en manifestacions amb el lema "Volem Acollir" i "Casa nostra casa vostra". Passen 22 dies en un centre d'acollida a Manresa, tres setmanes crucials per prendre una decisió: quedar-se al programa o traslladar-se a Alemanya on resideix la família de la seva dona. Finalment el vincle familiar té més pes i marxen a Hannover, on sol·liciten asil, que és denegat al cap de vuit mesos. El procés d'apel·lació triga uns mesos més. La negativa de la missiva ve acompanyada d'un missatge rotund. El lloc d'acollida ha de ser Espanya, ja que és el país d'entrada a Europa, altrament seran deportats a Síria.

Alguns dels documents que conserva el refugiat sirià. — Eva Parey

Al febrer d'aquest any Adnan Abu Khaled com així l'anomenen a casa seva, ve a Barcelona amb el seu fill Gaith de 20 anys. El primer lloc al qual es dirigeixen és al centre d'acollida a Manresa, però la seva petició no pot ser acceptada, han de tornar a iniciar els tràmits. Acaben dormint al carrer sense un lloc determinat. De vegades al centre de Barcelona altres pel Poble Nou. La crisi del coronavirus alenteix tota petició d'acollida. Al mes d'agost són derivats a l'alberg de la Fira, habilitat per l'Ajuntament de Barcelona com a dispositiu d'emergència per la pandèmia. A Adnan li fa mal recordar el calvari que ha viscut a partir del 2011, com els últims mesos al carrer al costat del seu fill. "Hem estat menjant de les escombraries, dormint en qualsevol lloc fins a arribar aquí". També li fa mal estar separat de la seva dona i dos fills, que romanen a Alemanya espantats per la possible execució de l'ordre de deportació, tot i que amb la crisi del coronavirus sembla que s'ha interromput, però fins quan?

Adnan Khaled guarda algunes de les poques coses que té a la seva taquilla de la Fira. — Eva Parey

Jugar al futbol a la Fira li dóna esperances. "Quan vaig darrere la pilota penso que potser la nostra situació es pugui resoldre". Els dies passen mentre està en suspens a l'espera d'una reunió amb el SAIER, l'Oficina d'Atenció a l'Immigrant, Emigrant i Refugiat. Una caiguda recent en l'últim partit li ha provocat una lesió muscular al canell. La pugna per aconseguir la pilota va més enllà d'un mer joc. "Aquest és el meu destí. Aquesta pilota porta mal i felicitat al mateix temps".