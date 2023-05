"Que si l'amor etern existeix? No ho sé. Però actualment s'han trencat molts processos que s'havien establert durant anys i això ha fet que repensem les relacions, no només amb les parelles, sinó també amb les amistats", explica la periodista Laia Vidal, una de les autores d'Ara que som joves (Rosa dels Vents), el primer llibre que publica l'equip del Tindercat.



Vidal: "Vam intentar que la tria d'històries fos representativa i diversa, també en el sentit que algunes relacions van anar bé i d'altres no"

I té raó, perquè la manera de relacionar-nos en el segle XXI ha canviat. Malgrat que en moltes ocasions encara tinguem la necessitat d'etiquetar-nos i classificar-nos en petites capsetes, les parets s'han tornat menys rígides i és més fàcil fluctuar, així com també hem après a posar límits i a fugir de tot allò que ens han venut les comèdies romàntiques.

Laia Vidal és qui es va encarregar de redactar el primer i el cinquè capítol del llibre, que recull un total de set històries d'amor, desamor i amistat que van sorgir en els espais virtuals o físics que va organitzar Tindercat des de la seva creació l'abril de 2021. "Vam intentar que la tria d'històries fos representativa i diversa, també en el sentit que algunes relacions van anar bé i d'altres no. Volíem mostrar l'amor més romàntic, però també altres tipus de connexions", afegeix.

Les altres mans que van col·laborar en la redacció del llibre van ser les periodistes Júlia Bacardit i Laura Calçada, el periodista i guionista Nil Montilla, i l'especialista en comunicació política Laia Mauri. Juntament amb Vidal, tots plegats van marcar-se l'objectiu de fer justícia al material altament sensible que havien extret de les entrevistes. De fet, per salvaguardar la privacitat dels protagonistes, van canviar alguns noms i van ficcionar part dels relats, sense oblidar el nucli dur de la història.

Més realitats, més termes

Llegint el llibre, és fàcil adonar-se que inclou un munt de conceptes nous. Bé, potser no són nous, però que a més d'un li poden costar de processar. "Hem fet una mica de professors per explicar conceptes que per a la nostra generació estan clars, però que potser per altres no tant. En el meu cas, en un dels relats es coneixen un home trans i un home bisexual que té una relació oberta", apunta Vidal. En aquest mateix capítol, per exemple, apareix el terme deadname, que, com bé escriu l'autora, "és un neologisme que es refereix al nom de la identitat antiga" d'una persona que ha transicionat de gènere.

Vidal: "Intentava que els meus protagonistes s'hi sentissin representats"

"No calia que l'explicació fos superexplícita. Intentava que qui ho llegís ho entengués i sentís empatia i que els meus protagonistes s'hi sentissin representats", apunta. Al cap i a la fi, el projecte del Tindercat sempre ha pretès ser un espai segur per a totes les identitats i orientacions sexuals; i aquest llibre és una porta oberta per qui vulgui ampliar horitzons i alhora gaudir d'una lectura lleugera.

Twitch és el futur de la iniciativa

El Tindercat és un projecte que va néixer una nit d'abril de 2021, quan el santcugatenc Gerard Querol va iniciar un Twitter Spaces on gent desconeguda podia conversar, escoltar i, fins i tot, lligar en català. Per qui no hi estigui familiaritzat, el Twitter Spaces seria com una trucada grupal pública on els administradors activen el micròfon als oients que hi volen participar. "El Tindercat va triomfar perquè tothom era a casa, en un context de pandèmia, i es va convertir en un espai per socialitzar fora de l'ambient normal", explica Querol.

Aviat la iniciativa va créixer i va fer el salt al món real: l'equip del Tindercat i la productora audiovisual La Bombilla Media van organitzar una primera trobada el 22 d'abril de 2022. Mil tres-centes persones van gaudir d'un autèntic dating show, amb cites a cegues, música en directe i presentat per Carla Junyent, Ramon Pera i el mateix Querol.



Després d'una llarga gira d'esdeveniments arreu de Catalunya, van apostar pel llibre. De moment no han trobat un forat a la ràdio o a la televisió públiques catalanes, però de cap manera pensen aturar-se. "Després dels xous de l'estiu, hem de reconnectar amb l'audiència. Els nostres plans de futur passen per enfocar-nos en el Twitch, però encara no puc dir ni quan ni com", sentencia Querol.