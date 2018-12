Ha estat un autèntic cop per a l'esquerra andalusa i una sorpresa més que inesperada per als analistes, que tant el PP com Ciutadans volen aprofitar per prendre el poder a Andalusia. Però el meteòric enlairament electoral del partit ultradretà Vox –de 0 a 12 escons en uns mesos de campanya– és menys inexplicable si es pren en compte el poderós impuls que va rebre des dels sectors d'extrema dreta dins de la Policia Nacional, així com de la plataforma Jusapol per l'equiparació salarial amb les policies autonòmiques, que inclou també a la Guàrdia Civil.



Aquest fenomen, que ha estat poc estudiat fins ara i que reflecteix la tremenda influència que té la ultradreta en el si de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, s'ha vist reforçat en l'últim any per les campanyes del "A pol ellos" agitades contra l'independentisme, que han tingut molt seguiment a Andalusia.

A les xarxes socials, que tots els analistes ara consideren clau per al triomf de Vox en les urnes –ja que va tenir poquíssima presència als mitjans de comunicació, excepte les contínues referències dels dirigents dels grans partits– el múscul propagandístic de Jusapol es va apartar per primera vegada del seu suport incondicional a Ciutadans per empènyer al partit antieuropeu, masclista, homòfob i xenòfob de Santiago Abascal.



Tot i que en les diferents concentracions de carrer de policies per l'equiparació salarial –una demanda merament laboral– molts dels militants de Jusapol tampoc van amagar la seva pertinença a Vox i van ajudar a difondre la seva propaganda:

Un militant de Jusapol reparteix propaganda de Vox.

"Els poders públics coneixien aquest avenç del discurs feixista i la presència de Vox a les manifestacions de policies i guàrdies civils"

Entre els més actius propagandistes d'aquesta campanya policial ultradretana figura el sotsinspector Alfredo Perdiguero, qui ha participat en xerrades del partit neonazi Democràcia Nacional –els membres de la qual han estat jutjats per l'assalt a la llibreria Blanquerna– i que va ser sancionat amb un expedient disciplinari i suspensió de dos mesos per "crear alarma social" en un programa de 13TV arran dels atemptats de París, segons la Direcció general de la Policia.

Aquest tertulià de programes televisius d'extrema dreta, i fundador de l'ultraconservador Sindicat Independent de la Policia Espanyola (SIPE), es va passar de Ciutadans a Vox a principis de 2016, al mateix temps que assegurava que el seu principal objectiu era "despolititzar la Policia". Des de llavors ha estat un fervorós activista de la formació d'Abascal i ha celebrat com el que més l'èxit de Vox a Andalusia.

Tuit de Perdiguero després de l'exit electoral de Vox.

"Els poders públics coneixien, o almenys haurien de saber, aquest avenç del discurs feixista i la presència de Vox a moltes manifestacions de policies i guàrdies civils (Jusapol, Jupol, Jucil i Afapol ) impulsat per ciutadans", expliquen a Público fonts policials. "Ara, un nucli molt perillós per a la democràcia s'ha instal·lat ja a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La responsabilitat política d'aquesta erupció feixista i racista ha d'entendre's pels ciutadans com a resposta al dèficit polític dels qui han vingut governant sense atendre ni entendre a un poble fastiguejat de corrupció i dèficit social".

Certament, les senyals de la radicalització ultra al centre de les forces de seguretat eren ben clares molt abans que sortissin plenament a la llum les autonòmiques andaluses:

Un altre dels grans agitadors a favor del partit ultra d'Abascal és el youtuber Jandro Lion –com es pot veure en la imatge que encapçala aquest article–, qui ha portat la seva militància a Jusapol cap al terreny més extremista de la dreta, com es pot veure en aquest tuit, que va llançar després del veto imposat per la seu electoral de Vox als periodistes de CTXT i de la Sexta:

LA @laSextaTV NO ASUMEN 12 ESCAÑOS DE VOX.

ÚLCERA DE ESTÓMAGO CUANDO ESPAÑA OS DA LO QUE MERECÉIS.

VOX a elegido al juez Francisco Serrano en Andalucía

¡NI APARECE EN LA IMAGEN Q TIENEN COMO PORTADA!

RADICAL DE IZQUIERDAS @DebatAlRojoVivo

¡¡VETADOS!!https://t.co/PRil1XAYm6 pic.twitter.com/YJHK5PJSm6 — Jandro Lion (@Jandrolion) 2 de diciembre de 2018

Menys objeccions han tingut a l'expressar-se en alguns grups policials tancats de WhatsApp, als quals ha tingut accés Públic, com es pot veure en aquest petit exemple de les conversacions que es mantenen a través d'aquests xats:

WhatsApps ultras en chats de la Policía Nacional.

Uns altres fan gala de la seva gràcia andalusa per transmetre aquests missatges antisocialistes, com el chirigotero del Puerto de Santa María (Cadis) Jesús Manuel Selma, El Melli, també de Jusapol, qui va composar una "Cançó contra Pedro Sánchez" i la va difondre per xarxes socials acompanyant-se de la seva guitarra:



I, per descomptat, els que van aprofitar per fer-ne difusió a través de YouTube amb gran audiència van ser els falangistes:

Difusió de Falangismo Youtube del vídeo de la "Canción contra Pedro Sánchez."

Molts dels policies que han vist aquestes campanyes protesten que "aquests no poden ser servidors públics", obligats a actuar amb equitat amb les seves accions com a agents de les forces de seguretat. Però uns altres han abraçat inequívocament el discurs ultradretà de Vox, com es pot comprovar amb aquesta imatge presa ahir mateix a la comissaria de Villa de Vallecas:

Cartell electoral de Vox a la comissaria de Puente de Vallecas.

Aquest cartell electoral fa força temps que està penjat allà. Es tracta de permissivitat per part del Ministeri d'Interior o és el comissari de Vallecas qui fa la vista grossa?