Vox permet al PP governar en solitari a les Balears a canvi de carregar-se els drets del català

PP i Vox obren un nou front contra el català, aquesta vegada a les Illes Balears. Les dues formacions han signat un acord perquè la popular Marga Prohens sigui la nova presidenta del Govern balear. A diferència del País Valencià, però, el partit d'extrema dreta s'abstindrà per facilitar la presidència popular i no formaran part del Govern autonòmic. Això sí, a canvi, els de Santiago Abascal entraran als consells insulars de Mallorca i Menorca. El pacte també inclou acabar amb els drets de la llengua catalana a les Illes.

L'acord assolit entre les dues formacions està format per 110 punts programàtics per "aconseguir la fi de les polítiques socialistes i separatistes a les Illes aplicades per l'anterior Govern, així com les bases d'un canvi que atengui prioritàriament problemes com la manca de llibertat lingüística, l'accés a la habitatge, la baixada d'impostos, el suport a la família o la lluita contra la immigració il·legal".



Segons Vox, el pacte preveu la creació d'una Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística que substitueixi l'actual Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, "que ha servit com a instrument d'imposició lingüística i exclusió de l'espanyol".

Alhora, tots dos partits han pactat un punt en què es fa referència a treballar "per eradicar de la comunitat els discursos masclistes, ja siguin civils o religiosos, que promoguin o justifiquin la violència contra la dona".

Dins de l'apartat de polítiques socials i de família, PP i Vox també han inclòs l'exigència de derogar la Llei Trans i la Llei autonòmica "per garantir que les dones estiguin i se sentin protegides en espais d'intimitat, com ara vestidors o banys, així com en l'àmbit de l'esport".

Vox entrarà als consells insulars de Mallorca i Menorca

D'altra banda, les direccions del Partit Popular de Mallorca i del Partit Popular de Menorca han aconseguit respectivament un acord pel qual Vox donarà suport a la investidura de Llorenç Galmés com a president del Consell mallorquí i a la de Dolfo Vilafranca com a president del menorquí, respectivament. En aquest cas, Vox sí s'incorporarà als governs insulars.

Finalment Vox ha subratllat que la naturalesa i format "excepcionals" de l'acord respon a la "gravíssima situació d'expansió separatista i falta de llibertat a les Baleares, especialment en els àmbits escolar i lingüístic".