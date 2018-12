Vox ha rebut quasi dos milions d'euros en donacions des del seu naixement

El rellotge marcava la 1.20 h de la matinada. El diumenge electoral a Andalusia ja era història. Des d'un hotel de Sevilla, el responsable de Premsa de Vox enviava un nou missatge via whatsapp a diversos periodistes. Allí llançava un jurament de cara a la propera campanya electoral que hagi d'afrontar aquest partit d'extrema dreta. "Us prometem que per la següent comptarem amb més personal de comunicació i podrem tenir una relació més fluida", avançava.



En efecte, Vox creixerà. Els seus comptes, també. Els dotze diputats que s'incorporaran al Parlament d'Andalusia repercutiran econòmicament a favor d'aquesta formació, el finançament de la qual segueix donant lloc a tota mena de dubtes i acusacions creuades. D'on surten els diners que permeten mantenir al partit en peus? Hi ha suports des de més enllà d'Espanya?

Els comptes presentats pel partit demostren que hi ha butxaques extremadament generoses. Al llarg de 2014 (el seu naixement es va produir a la fi de 2013), Vox va rebre 964.892 euros en concepte de "donacions i llegats". El 2015 la xifra va ser de 462.712 euros, mentre que el 2016 va baixar als 216.697 euros. L'última dada disponible assenyala que el 2017 va haver-hi donacions per 189.763 euros. En total, al llarg d'aquests anys van rebre la xifra d'1.834.064 euros.

El cap de lista del partit d'ultradreta Vox, a las eleccions al Parlamento d'Andalusia del 2D, l'exjutge Francisco Serrano, al costat del presidente de la formación Santiago Abascal, a la roda de premsa al dia següent de les elecciones. REUTERS/Jon Nazca

L'exvicepresident de Vox, Juan Jara, va arribar a afirmar a través d'una carta que tals ingressos (es referia concretament al mig milió d'euros rebuts en 2015) eren "deliberadament genèrics i ambigus i no compleixen amb la llei de partits polítics en matèria de donacions pel que fa a la transparència”. Jara va acabar fora del partit i avui és un dels seus principals crítics.



Com encara no es coneixen els comptes de 2018, convé apuntar una dada: aquest any, Vox va sumar el suport del magnat nord-americà Steve Bannon, exassessor del president nord-americà Donald Trump. El reconegut estrateg ultraconservador està interessat en promoure moviments xenòfobs a Europa, i Vox és la seva aposta a Espanya.

"No tenim crèdits bancaris"

En plena ressaca després de les eleccions andaluses, fonts de la formació d'ultradreta van indicar a Públic que no admeten donacions opaques i que no hi ha res irregular. "Vox acredita els seus comptes i els presenta al Tribunal de Comptes sense necessitat de fer-ho per llei", van remarcar. De la mateixa manera, van assegurar que a dia d'avui no tenen cap crèdit bancari.

Simpatitzants de Vox celebren els resultats de la formació a les eleccions al Parlament d'Andalusia. REUTERS/Marcelo Del Pozo

A la fi de 2017, l'actiu a disposició del partit era de 141.528 euros. En aquells dies, els ingressos en concepte d'afiliació arribaven als 272.275 euros. Segons les seves pròpies dades, l'any passat comptaven amb 4.528 militants de carnet, mentre que el dia d'avui, en ple boom ultra, ja han aconseguit els 14.020. La quota ordinària és de nou euros al mes, encara que també existeix la possibilitat de pagar 15, 25 o 30 euros (les denominades quotes "plus", "contributiva" o de "generositat").



De la mateixa manera, hi ha quotes especials (per accedir-hi s'ha d'adjuntar "documentació acreditativa") dirigides a estudiants, aturats o jubilats (cinc euros), menors de 23 anys (tres euros) o persones amb "situacions econòmiques especials", algun tipus de discapacitat o simplement "simpatitzants". En aquests casos, l'abonament mensual és més simbòlic que una altra cosa: amb prou feines un euro.

Nàusees i vòmits

A més d'afiliar-se, els seguidors del partit ultradretà també poden fer donacions online, pel qual han d'emplenar un formulari disponible a la seva pàgina web.



“Vox no és ni serà mai una indústria de la subvenció ni una banda de golfos apandadores. No entenem que espanyols amb unes idees, les que siguin, hagin de finançar amb els seus impostos iniciatives polítiques contràries al que pensen; i igual que a tu ens posen entre la nàusea i el vòmit els negocis tancats a l'escalfor de la política als reservats dels restaurants o en la sordidesa de la cambra de bany d'alguna gasolinera. La nostra vocació és la de servir i el nostre lloc, qualsevol on hi hagi llum i taquígrafs”, pot llegir-se en el text que acompanya al formulari, on per defecte apareix una xifra a manera de donatiu (que pot ser modificada per l'usuari): 50 euros.

Ibex 35?

El diumenge a la nit, mentre Santiago Abascal i els seus preparaven les festes a l'hotel Ayre de Sevilla, el programa 360º d'ETB2 (Televisió Pública Basca) emetia un reportatge especial que incloïa, entre altres aspectes, les interrogants sobre el finançament de la marca ultra. Carlos Aurelio Caldito, exvicepresident del partit a Badajoz, va apuntar directament cap a "gent de l'Ibex 35" que estaria aportant diners. També va parlar dels "lobbys cubans a l'Amèrica del Nord", amb els quals manté molt bones relacions la dirigent de Vox Rocío Monestir, nascuda en aquella illa i feroç militant anticomunista.



Per la seva banda, Santiago Abascal va negar davant les càmeres qualsevol irregularitat als comptes de la seva formació i va assegurar que les seves habituals demandes judicials (la més sonada, contra els polítics independentistes catalans) són cobertes mitjançant el sistema de micromecenatge i gràcies al patriotisme desinteressat dels seus advocats, que no cobren per portar aquests casos. Va parlar, a més, de l'estructura austera del partit en els seus orígens, amb "només sis alliberats durant tres anys treballant en un projecte nacional". Segons diferents informacions, el sou d'Abascal ronda els 3.500 euros mensuals.