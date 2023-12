Catalunya té milers de quilòmetres de rutes de muntanya que recorren tota la geografia catalana, des dels Pirineus fins a les Terres de l'Ebre. Algunes de més dificultat que d'altres. Tot i que l'època idònia per perdre's per la muntanya és la primavera o la tardor, l'hivern és ideal per redescobrir paisatges nevats o congelats, encara que el canvi climàtic fa que cada vegada hi hagi menys neu i la temperatura sigui cada cop menys freda.

Puigs, tossals, turons, pics... Us proposem vuit ascensions hivernals assequibles per fer a Catalunya aquestes festes per gaudir del paisatge d'hivern d'algunes de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya durant les vacances de Nadal.

El Matagalls

Amb 1.697 metres d'altitud, el Matagalls és la tercera muntanya més alta del massís del Montseny i una de les ascensions clàssiques del parc natural. El trajecte no presenta grans dificultats i està ben senyalitzat. L'excursió comença al coll de Sant Marçal, on trobareu un cartell que indica l'itinerari que cal seguir. El cim està coronat amb una gran creu. Un cop dalt, la vista dels cingles del Collsacabra, les Guilleries, el turó de l'Home i les Agudes és única.

El punt de sortida és Collformic, els quilòmetres recorreguts són 8,310, de pujada i baixada, i el trajecte dura unes tres hores. El desnivell és de 653 metres.

Powered by Wikiloc

El Puigmal

Continuem amb un clàssic, el Puigmal, que amb 2.910 metres d'altitud, és una muntanya emblemàtica de la vall de Núria. Tot i ser força assequible, requereix una bona forma física, ja que és una excursió força llarga i amb molt desnivell. La ruta comença des del mateix santuari de Núria. Un cop arribats a dalt, després d'una llarga caminada, podrem gaudir de les vistes inigualables i un mar de muntanyes per avorrir. Al sud, el Taga o el Pedraforca; a l'est, el puig Peric o la plana cerdana; al nord, el pic del Segre o el de Finestrelles, i al fons, el massís del Canigó.



Powered by Wikiloc

Mola dels Quatre Termes

Anem fins a les Muntanyes de Prades per fer la Mola d'Estat, també coneguda com a Mola dels Quatre Termes, ja que prop del cim hi conflueixen els termes de les poblacions de Mont-ral (Alt Camp), Vimbodí (Conca de Barberà), Prades (Baix Camp) i Rojals. L'ascensió és senzilla i està guiada pel GR-171, envoltada d'alzinars en les cotes més baixes i amb més domini dels pins en la part final de la pujada, on hi trobarem el refugi dels Cogullons. Un cop dalt, hi trobarem la Taula dels Quatre Batlles que marca la confluència dels termes i les tres creus de ferro.



Powered by Wikiloc

Puig de la Talaia

Sense deixar aquest paisatge muntanyenc mediterrani, entre el pla del Penedès i l'Alt Camp, trobem el Puig de la Talaia, de 861 metre d'altitud, a la serra del Montell. És una serra que no et deixarà indiferent per les vistes al mar i a les serres del Mont-Sec, Montserrat i a les muntanyes de Prades. L'entorn permet gaudir de l'església romànica de Sant Miquel i de les ruïnes del castell a la Dent del Montmell del qual el primer esment escrit data del segle IX.

Powered by Wikiloc

El Puigsacalm

És un dels cims més emblemàtics de la Garrotxa, terra de volcans i fagedes. L'ascensió és senzilla, amb només alguns trams de grimpada i petites vies ferrades. La major part del trajecte és planer i còmode de caminar. Al capdamunt de la muntanya, a 1.515 metres d'altitud, podrás gaudir d'una vista increïble de tota la zona nord-oriental catalana. El punt de sortida de la ruta és la Collada de Bracons. El recorregut és de uns vuit quilòmetre i dura aproximadament tres hores. El desnivell és només de 383 metres.

El Tagamanent

Amb 2.039 metres d'altitud, el Taga és el pic més alt del Ripollès i un dels més emblemàtics de Catalunya. El cim està envoltat de naturalesa, però passem per corriols marcats i també una pista asfaltada. S'hi pot pujar des de Sant Martí d'Ogassa, Ribes de Freser, Pardines o Coll de Jou a Bruguera… La ruta més curta i fàcil és la de Coll de Jou. El recorregut és d'uns 4 quilòmetres i a l'hivern es recomana portar botes de neu amb paraneus o bé raquetes.



Powered by Wikiloc

Mont Caro

Un dels clàssics del sud de Catalunya és el Mont Caro, el punt més alt del Massís dels Ports de Tortosa-Beseit.Es troba al terme de Roquetes, des d'on s'hi accedeix a través de la carretera comarcal T-342. Es pot arribar fins dalt de tot de la muntanya seguint una pista oberta per al manteniment de les instal·lacions del cim, però també es pot deixar el vehicle a la urbanització i pujar caminant per la ruta GR o des del refugi.



Powered by Wikiloc

Tossal de la Baltasana

Acabem amb el tossal de la Baltasana, punt més alt de les Muntanyes de Prades i el cim més alt del Camp de Tarragona, entre les comarques del Baix Camp i de la Conca de Barberà. El recorregut dura aproximadament una hora i surt de la mateixa vila de Prades, a través del GR-171. Transcorre per pista forestal i senders. Baixant es passa per les balmes i les coves d'en Pere, en una ruta circular perfecta per gaudir amb els petits de la casa.