Vuit excursions per gaudir de la natura prop de Barcelona

El Parc Natural de la serra de Collserola, les cascades de la Serralada Marina, els llocs amb història de Sant Miquel del Fai, el Delta del Llobregat, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.... Són indrets naturals ideals per una escapada d'un dia i aprofitar-lo per fer alguna excursió. I tots sense allunyar-te gaire de Barcelona. Us proposem vuit excursions per gaudir de la natura prop de la capital catalana.

Del Monestir de Montserrat a la Creu de Sant Miquel

Comencem amb una excursió clàssica: el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. La coneguda com "la muntanya màgica" ofereix desenes d'excursions per a tots els públics. Et proposem una ruta clàssica, la que va del Monestir de Montserrat a la Creu de Sant Miquel. És una excursió molt senzilla, per un camí ample i empedrat. Entre anar i tornar no arriba als tres kilòmetres. Des de la Creu de Sant Miquel es pot gaudir d'una de les vistes més boniques de Montserrat.

EL Monestir de Montserrat — Lorena Sopêna / Europa Press

Ascens a Sant Jeroni des del Monestir

No ens allunyem de Montserrat. Entre totes les excursions que es poden fer en aquest parc natural, la més popular és l'ascens a Sant Jeroni (1.236 metres), el pic més alt de Montserrat. Permet descobrir algunes de les zones més boniques d'aquesta muntanya, amb grans vistes de les formacions rocoses. A més, amb una mica de sort es poden veure alguns grups de cabres salvatges. És una ruta circular.

La ruta de Sant Jeroni de la Murtra

Fa uns anys, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina va adequar un itinerari per recórrer la vall de Sant Jeroni de la Murtra, al municipi de Badalona, a peu. Comença al carrer de Sant Jeroni, al polígon de Montigalà, sota el viaducte de la B-20 de Badalona. Es tracta d'una caminada curta, tranquil·la i de poc desnivell, que permet al visitant conèixer la vall de Betlem, la coneguda com la vall de Poià i finalment Sant Jeroni de la Murtra.

Les indicacions inicials porten fins a l'aqüeducte de finals del segle XIX, des d'on es poden observar alguns exemplars de papallones. Abans d'arribar al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, trobem la font del Lleó. A la serra de Can Mas es pot contemplar una panoràmica de la vall, des del mar fins a les ermites de Sant Onofre i Sant Climent. La ruta segueix fins a Ca l'Alemany i acaba al punt de partida del recorregut.

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. — Cedida

De Torre Baró al Tibidabo

Seguim amb una excursió clàssica: de Torre Baró al Tibidabo, la serra per excel·lència dels barcelonins. És un dels principals punts turístics de la ciutat, no només pel parc d'atraccions infantil, també per les impressionants vistes panoràmiques de 360º. La ruta comença al barri de Torre Baró fins a culminar el cim. En total, són uns 10 quilòmetres de bones vistes i de pujades que es pot completar amb una mica més de 2 hores.

L'itinerari arrenca al coll de Roquetes, on hi ha la parada d'autobús. Ascendeix fins el Forat del Vent, amb una espectacular panoràmica, el Portell de Valldaura, el Turó de la Magarola, la capçalera del Torrent de la Salamandra i el Col de l'Erola, que és el punt més alt de la carretera de l'Arrabassada. Arribat a aquest punt, ja es veu el cim del Tibidabo.



La serra de Sant Llorenç del Munt

Un altre clàssic és la serra de Sant Llorenç del Munt. A uns quatre quilòmetres del poble s'arriba al monestir de Sant Llorenç del Munt, que es troba sobre el cim de la Mola, que amb 1.095 metres és el punt més alt de la serra de l'Obac i el cor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. Arreu del parc natural hi ha senders senyalitzats que permeten, en excursions a peu d'una o dues hores.

De Riells del Fai a Sant Miquel del Fai

Fa poc va reobrir al públic l'espai natural de Sant Miquel del Fai. Situat a només 50 quilòmetres de Barcelona, aquest racó de cascades, esglésies rupestres i grutes s'ha convertit en un dels indrets amb més interès del Vallès Oriental. S'hi pot arribat amb cotxe, però et proposem una ruta per anar-hi a peu i gaudir del paissatge. El sender comença just davant del pàrquing de Riells del Fai. Allà trobareu un panell informatiu amb les diferents rutes que podeu fer als Cingles del Bertí. Una de les opcions és resseguir el GR5, que va des de Riells del Fai fins a Sant Miquel del Fai. El camí és molt senzill i no té pèrdua.



El Delta del Llobregat

El Delta del Llobregat és ideal per fer una ruta en família o amics d'un dia. Compta amb desenes de senders senyalitzats, així com llocs d'observació per gaudir de la naturalesa i de les diferents espècies d'aus que habiten en aquest petit oasi al costat de la gran capital, cada vegada més amenaçat per la contaminació i les grans infraestructures com l'aeroport del Prat.

Un dels recorreguts més populars és el que va fins a les ruïnes de la Caserna dels Carabiners, just al final del camí de la Bunyola. La tranquil·litat de la platja on s'ubica aquest espai permet que diverses espècies d'aus, com el corriol patinegre, la gavina d'Audouin i l'àliga pescadora, s'hi reprodueixin. Es pot visitar de 10:00 a 17:00 hores.

Salt de l'aigua de Molins de Rei

Acabem al Parc de Collserola, però ara per la vora de la riera de Vallvidrera, coneguda a la zona com la Rierada. Es tracta d'una ruta per arribar al salt de l'aigua de Molins de Rei, un cascada de quasi cinc metres. El trajecte és fàcil per fer amb criatures.