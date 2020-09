Vuit festivals de cinema social de Catalunya s'uneixen per crear el Tectònic 

La cultura, abandonada per l'Adminstració en plena pandèmia, no es rendeix i es reinventa. Això és el que ha fet el Festival Tectònic, una aposta pel cinema en col·lectiu i per la transformació social que s'ha presentat aquest dimecres en roda de premsa virtual. El cicle tindrà lloc del 22 octubre a l'1 de novembre i les 15 pel·lícules es podran veure a Filmin. L'abonament per veure tot el festival tindrà un preu de 7 € en el cas que l'espectador no sigui subscriptor de la plataforma.

La iniciativa ajunta vuit festivals de cinema social dels Països Catalans (Terra Gollut film festival, Mostra de Cinema Salut, Drets i Acció, Festival Protesta, Clam Festival, Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, Festival Inclús, Festival Panòptic i Mostra de Cinema Àrab i del Mediterrani de Catalunya) que s'han coordinat per fer front a la Covid-19 i fer de la cultura un bé essencial.

Durant la roda de premsa de presentació, la representant la Mostra de Cinema Salut, Drets i Acció, Raquell Bonell, ha explicat en preguntes a Públic que el festival neix de la necessitat de fer front a un context "en què ser petit implica competir", i amb la unió dels diferents col·lectius és menys dificultós lluitar contra la precarietat. És per això que, lluny de la lògica de la confrontació, al Festival Tectònic han decidit "col·lectivitzar esforços i no competir".

El Festival Tectònic estrenarà Filmin set treballs a Catalunya i sis a l'Estat

El festival presentarà 15 llargmetratges (documentals i treballs de ficció), i encara que durant la presentació han volgut mantenir el misteri d'alguns dels títols, la portaveu del Festival Protesta, Anna Rebés, ha avançat que el cicle estrenarà a Filmin set treballs a Catalunya i sis a l'Estat.

Entre les pel·lícules que conformen la graella del Tectònic, es destaca l'estrena a l'Estat de 16 shots, un documental que examina el racisme estructural als Estats Units a través del tiroteig a Lequan McDonald, de 17 anys, l'any 2014, programada pel Festival Protesta. D'altra banda, la Mostra Cinema, Salut, Drets i Acció proposa l'estrena a Catalunya i a l'Estat espanyol de Burning Out, un documental que segueix els membres d'una unitat quirúrgica en un dels hospitals més grans de París. El Terra Gollut ha programat Cholitas, una estrena a Catalunya del documental sobre la història de cinc dones indígenes bolivianes que es proposen escalar la muntanya més alta d'Amèrica.

Roqué: "Si tenim sentit com a festival és per donar-li un valor afegit al cinema"

Per la seva part, Joaquim Roqué, del Terra Gollut film festival, ha explicat que totes les pel·lícules estaran subtitulades al català. A part, ha destacat la importància de les activitats paral·leles que es duran a terme durant el Tectònic. "Si tenim sentit com a festival és per donar-li un valor afegit al cinema, que es fa comentant-lo, traient els valors, interpretant-lo, i això es fa través de les activitats paral·leles", ha destacat.

Algunes activitats seran "híbrides":es faran presencialment i seran transmeses en directe. Entre aquestes activitats, Bonell ha destacat les conferències que hi haurà al voltant del dret a la salut, del racisme policial, i de la crisi migratòria i d'acollida a Europa. A més, Bonell ha celebrat que el Tectònic compta amb paritat de gènere quant a directores, protagonistes i en les ponents de les activitats paral·leles, en les que hi haurà més dones que homes.