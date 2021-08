Vuit lectures refrescants i àcides per passar un bon estiu

Com va escriure Aldous Huxley: "Privats dels seus diaris o novel·les, els addictes a la lectura recorren a llibres de cuina, a la literatura amb la qual s'emboliquen les ampolles de les medicines sense recepta, a les instruccions per mantenir a la frescor dels cereals que trobem en les seves caixes. A tot.", ara bé, si a l’estiu t’agrada tenir un rebost de llibres ben assortit per anar fent, potser alguns dels títols que trobaràs a continuació t’interessen. Hi ha lectures tant refrescants i àcides alhora com les llimones de la coberta d’'Una habitació amb vistes' de Forster, que Viena publica dins la meravellosa col·lecció Club Victòria; i d’altres tant inquietants que converteixen la Costa Brava en un escenari criminal perfecte. Hi ha clàssics que són immensos i històries que ens posen el mirall al davant, tot depèn del temps que tinguem i què busquem. En tot cas, amb vacances o sense, la lectura és una opció infalible i arreu del territori les possibilitats de trobar llibres són generoses: biblioteques, llibreries, punts de bookcrossing… Tot seguit, 8 recomanacions; bona lectura!

'Una habitació amb vistes', E.M. Forster (Viena)

Si tens ganes de traslladar-te a Florència i transportar-te a principis del segle XX aquesta novel·la et farà passar una estona deliciosa. En clau de comèdia, Forster serveix el conflicte entre la rigidesa anglesa i la 'joie de vivre' a través d’uns personatges encantadors que posen en solfa els prejudicis victorians.

'Per què ser feliç quan podries ser normal?', Jeanette Winterson (Periscopi)

Si t’agraden els personatges que no es rendeixen el testimoni de Jeanette Winterson és inspirador. En aquest volum, l’escriptora exposa les seves vivències i es presenta com un esperit lliure que va trobar en els llibres el millor refugi per salvar-se de la crueltat d’una mare que no acceptava la seva identitat.

'La meva família i altres animals', Gerald Durrell (Empúries)

Si no pots viatjar i has quedat atrapat al Corfú dels Durrell estàs d’enhorabona perquè l’editorial Empúries ha recuperat els llibres de Gerald Durrell. Si no n’has llegit cap, comença per aquest on l’autor narra les peripècies de la seva particular família i t’encomanarà alegria, llibertat i un xic rauxa.

'Els germans Karamàzov', Fiódor Dostoievski (Club Editor)

Si busques un llibre gros, d’aquells que s’han guanyat un lloc propi en la història de la literatura universal, tens la sort que Joan Sales va publicar fa 53 anys una versió d’aquesta gran novel·la de Dostoievski. Per Maria Bohigas, l’editora de Club Editor, ha sigut més que un repte recuperar i revisar la versió que va escriure el seu avi, feina feta per Arnau Barios a aprtir de l’edició acadèmica russa. Si tens ganes d’acostar-te a la humanitat transgredint els tabús i detestant la puresa, tens més en comú amb la manera de mirar de Dostoievski del que et penses.

'Vora el mar'. Onze contes, autors diversos (Univers)

Quan l’editora Ester Pujol va començar l’aventura del segell Univers va decidir publicar cada estiu un volum de contes de diversos autors. Malgrat donar llibertat als escriptors, Pujol només els va indicar el tema: el mar i les relacions familiars. Per això enguany és el torn d’aquest 'Vora el mar', que reuneix contes d’autors com Roc Casagran, Xavier Mas Craviotto, Stefanie Kremser, Jordi Lara, Empar Moliner, Jordi Nopca, Marta Orriols, Sergi Pàmies, Llucia Ramis, Carme Riera i Natàlia Romaní.

'No-res', James Teller (Comanegra)

Si vols fugir de les estrictes novetats, potser t’agradarà saber que aquest llibre es va publicar per primera vegada a Dinamarca l’any 2000, i des d’aleshores s’ha anat traduint arreu i ha anat conquistant lectors. Però alerta, és una història crua i es va censurar en escoles d’Alemanya, Dinamarca i Noruega. Ara però forma part dels plans d’estudi en la majoria de països occidentals. El protagonista és Pierre Anthon, un adolescent que s’enfronta a les preguntes de la vida, sense por i amb actitud que incomoda i desarma als que l’envolten.

'Aquí mano jo', Maribel Torres (Llibres del delicte)

Si el que et ve de gust és una novel·la negra i capbussar-te en crims i investigacions posa’t a les mans de la detectiva Adriana Miralles. En aquesta ocasió Miralles torna a la Costa Brava per investigar la mort d’un escriptor en un ambient on les aparences enganyen i res és el que sembla. Una novel·la que es fa curta perquè l’autora domina els mecanismes del gènere.

'L’extraterreste que va descobrir la biodiversitat', Àngel Panyella (Pol·len edicions)

Un extraterrestre anomenat Trunix i amb forma de bacteria arriba al planeta Terra i amb les seves observacions fa evident tot el que no rutlla d’una manera amena i divertida. A més aquest conte il·lustrat per Aida l. de Prada, al final compta amb unes notes de l’investigador Daniel Sol sobre l’extinció de les espècies molt divulgatives i aptes per a tots els públics.